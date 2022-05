Parentes e moradores ficaram desesperados com o acidente que vitimou o menino - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 09/05/2022 12:50 | Atualizado 09/05/2022 12:56

Nilópolis – Um menino de 11 anos morreu atropelado no final da tarde, deste domingo (08/05), na Via Light, na altura do município de Nilópolis, no bairro Novo Horizonte. Segundo informações de alguns moradores, a criança, que teria o nome de Kawã, estaria correndo atrás de pipas na via, quando foi atingido pelo veículo, para desespero da mãe quando viu o filho caído.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local para um possível resgate, mas o menino já havia falecido com o impacto do carro.



Moradores cobram uma passarela que ligue o bairro Novo Horizonte, ao município de São João de Meriti, do outro lado da rodovia, ainda que no bairro tenha outra passarela.

A Via Light é uma rodovia estadual, que liga a Pavuna, na Zona Norte do Rio de Janeiro, a vários municípios da Baixada Fluminense (São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita e Nova Iguaçu).