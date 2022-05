O Sarampo é uma doença infecciosa grave, contagiosa, que pode evoluir com complicações - Divulgação / PMN

Nilópolis - Após o Dia D da campanha realizada no dia 30 de abril, a Prefeitura de Nilópolis continua aplicando a vacina contra o sarampo em profissionais da saúde e crianças de seis meses até menores de cinco anos. Todos os postos de saúde da cidade estão vacinando durante a semana.



O Sarampo é uma doença infecciosa grave, contagiosa, que pode evoluir com complicações. A presença do vírus reforça a necessidade de esforços no sentido da vigilância epidemiológica ativa (notificação de casos suspeitos, idealmente, em 24 horas, investigação ágil, coleta adequada e envio das amostras).



Pontos de vacinação



Posto Central

Rua João Pessoa, 1530, Centro.

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral



Posto A. de A. Machado

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte



Posto Dorvil Almeida Lacerda

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol



Posto Médico Rosa Maria Perez

Rua Mal. Deodoro, 555, Nova Cidade.



Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, s/n, Olinda.



Posto Programa de Saúde da Família – Olinda II

Rua Pedro Roque, 13, Olinda



Posto Programa de Saúde da Família – Manoel Reis

Rua Antônio João Mendonça, s/nº, Manoel Reis.



Posto Programa de Saúde da Família – Frigorífico

Rua Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/n, Frigorífico



Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua: Marques Canário, 970



Posto Programa de Saúde da Família – Cabuís

Rua General Mena Barreto, sem número, Cabuís