Os nilopolitanos podem procurar os postos de saúde do município, das 9h às 17h - Divulgação / PMN

Os nilopolitanos podem procurar os postos de saúde do município, das 9h às 17hDivulgação / PMN

Publicado 09/05/2022 09:53 | Atualizado 09/05/2022 11:16

Nilópolis - O município de Nilópolis inicia nesta semana, a vacinação da quarta dose contra a Covid-19 para idosos acima de 70 anos, nos postos de saúde Central, Paiol, Cabral e Complexo. Idosos institucionalizados (pessoa que mora em instituições para idosos) com 60 anos ou mais também serão imunizados.

Serão também atendidos pessoas de 12 anos ou mais, e a Secretaria Municipal de Saúde convoca quem ainda não recebeu a segunda dose e a dose de reforço. As pessoas com 18 anos ou mais que apresentam imunossupressão devem comparecer às unidades de saúde e tomar a quarta dose.



E a vacinação para essa faixa etária continua a ser oferecida no Complexo de Saúde Jorge David, para a primeira e segunda dose, conforme calendário vacinal. É necessário portar a caderneta de vacinação e cartão do SUS ou CPF da criança. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O endereço é Rua Senador Fernando Mendes, sem número, perto do Clube Nilopolitano.



O morador que apresentar algum sintoma gripal, deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa.



Pontos de vacinação



Posto Central

Rua João Pessoa, 1543, Centro, Nilópolis



Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral



Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol