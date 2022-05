Alunos do primeiro e segundo segmentos, junto aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), participaram da primeira fase da Olimpíada de Matemática - Divulgação / PMN

Alunos do primeiro e segundo segmentos, junto aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), participaram da primeira fase da Olimpíada de MatemáticaDivulgação / PMN

Publicado 09/05/2022 11:24 | Atualizado 09/05/2022 11:52

Nilópolis - A pandemia mudou a rotina dos estudantes de todas as partes do mundo. Para recuperar o tempo perdido e incentivar os alunos da rede municipal de Nilópolis, a Secretaria Municipal de Educação promoveu, na última semana, pela primeira vez na história do município, a Olimpíada Municipal de Matemática.

Alunos do primeiro e segundo segmentos, junto aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), participaram da primeira fase da Olimpíada de Matemática. A prova objetiva com 15 questões foi realizada em todas as unidades escolares. A segunda fase incluirá perguntas discursivas e a aplicação está prevista para o final de maio.

Divulgação / PMN "Nós mantivemos todos os projetos que tínhamos para a educação, retornamos com eles, entretanto, sentimos a necessidade de fazer um projeto voltado para a matemática. Consolidar isso tem sido uma tarefa difícil. Nós queremos que o aluno estude e retorne o hábito e a rotina de estudar", contou a vice-prefeita, Flávia Duarte (PL), que destacou a alegria dos alunos em participar da olimpíada.

Ao final, 50 alunos serão premiados, a partir da divisão das cinco categorias divididas por faixa etária.