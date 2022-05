Marcella Morais, de 23 anos, falou sobre a expectativa de atuar como agente de cadastro em Nilópolis - Divulgação

Publicado 09/05/2022 18:54 | Atualizado 09/05/2022 18:58

Sílvia Reis, de 71 anos, moradora há 45 anos em Nilópolis, foi receptiva com a equipe da Águas do Rio Divulgação

“Estava ansiosa para colocar em prática tudo o que eu aprendi até agora. Quero sempre atender os clientes com um sorriso no rosto e muita educação, porque a satisfação deles é um retorno positivo do meu trabalho”, comenta.A coordenadora Comercial, Miriam Lemos, afirma que o recadastro é fundamental para organização da empresa e para preservar a qualidade e a eficiência do serviço. “Ter uma base de dados atualizada e organizada é indispensável para atuarmos com sucesso. Esse trabalho nos aproxima dos nossos clientes. Por isso, investimos tempo no treinamento dos novos colaboradores, pois eles são a ponte entre o usuário e a companhia”, completa.Com um sorriso no rosto, Sílvia Reis, de 71 anos, moradora há 45 anos em Nilópolis, foi receptiva com a equipe da Águas do Rio. “Eu sempre gostei de estar correta com as minhas obrigações. Este trabalho que a empresa está realizando é muito interessante, porque ajuda todos nós, que somos clientes. A concessionária precisa entregar água, mas nós, também precisamos atualizar os nossos imóveis e estar com as informações em dia”, disse a aposentada.A titularidade da conta, dados para contato e numeração do hidrômetro são alguns dos dados que serão atualizados. A empresa garante o sigilo das informações por meio da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).