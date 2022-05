Colaboradores de Nilópolis da manutenção, repavimentação, operação, programação e supervisão conheceram a nova ferramenta, que é responsável pela sincronização das ordens de serviços em tempo real - Divulgação

Publicado 10/05/2022 12:18 | Atualizado 10/05/2022 12:18

Nilópolis - Profissionais de Nilópolis da Águas do Rio receberam, nesta segunda-feira (09/05), capacitação sobre os serviços oferecidos na plataforma do aplicativo de Gestão de Sistema de Saneamento (GSS) utilizado pela Concessionária. O curso foi ministrado pelo programador de Serviços do Centro de Operações Integradas (COI), Felipe Ribeiro, e oferecido aos colaboradores nilopolitanos e de outros municípios da Baixada Fluminense (Japeri, Queimados, Nova Iguaçu e Mesquita).

Colaboradores da manutenção, repavimentação, operação, programação e supervisão conheceram a nova ferramenta, que é responsável pela sincronização das ordens de serviços em tempo real. O aplicativo sincroniza os trabalhos externos a serem executados pelas equipes, monitora a qualidade, o tempo e gera dados de produtividade.

Para a assistente de Serviços, Maria Alice, o curso ajudou a esclarecer dúvidas sobre o uso do aplicativo. “Foi excelente participar dessa atividade. Isso evita erros na inserção de informações e principalmente, nos habilita a prestar um serviço mais eficaz. As equipes de campo nos enviam informações diariamente para serem inseridas no sistema, por meio de dispositivos eletrônicos portáteis. Os colaboradores precisam manusear o sistema de forma correta. A partir deste curso, nosso trabalho irá fluir muito mais rápido e nós entregaremos um trabalho ainda melhor aos nossos clientes”, conclui.