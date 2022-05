Centenas de alunos do 5º e 9º ano da rede de ensino estão iniciando as aulas de português e matemática pelo curso preparatório - Divulgação / PMN

Centenas de alunos do 5º e 9º ano da rede de ensino estão iniciando as aulas de português e matemática pelo curso preparatórioDivulgação / PMN

Publicado 12/05/2022 18:27 | Atualizado 12/05/2022 18:29

Nilópolis - Em Nilópolis são seis dias de aulas para os estudantes da rede municipal de ensino. Os sábados se tornaram necessários para os alunos participantes do Superação e Curso Técnico. A unidade escolar recebe os jovens durante quatro horas, com direito a café da manhã, almoço e ônibus escolar.

Centenas de alunos do 5º e 9º ano da rede de ensino estão iniciando as aulas de português e matemática pelo curso preparatório. Eles estão se preparando para ingressar no ensino médio, seja na CEFET, IFRJ, FAETEC ou escolas normais da rede pública estadual e militares.

A unidade escolar recebe os jovens durante quatro horas, com direito a café da manhã, almoço e ônibus escolar Divulgação / PMN "A nossa intenção com o preparatório é permitir que os nossos alunos sonhem e acreditem neles. Muitos alunos tem o sonho de entrar no instituto federal, uma escola militar, ou nas instituições técnicas para dar seu ponta pé inicial para depois ter o Enem, além de criar o hábito de estudo", disse a vice-prefeita, Flávia Duarte (PL).

Os estudantes do 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º ano e Educação de Jovens e Adultos (EJA) fazem parte do Superação, projeto que também oferece atendimento aos sábados nas unidades escolares, preenchendo as lacunas de aprendizagens deixadas pela pandemia da Covid-19.

O Superação surgiu a pedido do prefeito Abraãozinho (PL), após considerar o déficit de aprendizagem apontado nas avaliações diagnósticas e no processo de enturmação.

“Estamos iniciando o projeto Superação, em todas as unidades de Ensino Fundamental com reforço em Português e Matemática. Além da aprendizagem, é um dia de acolhimento e de atividades diversificadas, tornando o sábado um dia bem especial para nossos estudantes”, salientou a secretária de educação, Debora Carlos.