Além da programação cultural, o fórum fará uma campanha de coleta de óleo para conscientização do não descarte no meio ambiente - Divulgação

Além da programação cultural, o fórum fará uma campanha de coleta de óleo para conscientização do não descarte no meio ambienteDivulgação

Publicado 13/05/2022 18:57 | Atualizado 13/05/2022 19:00

As 16h haverá uma apresentação cultural circense Divulgação

Nilópolis - O Festival de Produção Cultural do Fórum de Economia Solidária de Nilópolis, agita o sábado dos nilopolitanos e famílias, neste sábado (14/05), no Parque Natural do Gericinó. Das 9hs às 17hs, o local receberá exposição de artesanato, gastronomia, roda de conversa e oficinas de fuxico e laços.Além disso, o fórum fará uma campanha de coleta de óleo para conscientização do não descarte no meio ambiente.As 16h, haverá uma apresentação cultural circense.O evento tem o apoio cultural do Governo Federal, através do Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Turismo e o patrocínio da Lei Aldir Blanc.