Casos confirmados de coronavírus em Niterói vão de 7 a 10

Rio - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), informou, na manhã desta sexta-feira, que os casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) na cidade aumentaram para 10. Até então, o número de infectados pela doença no município da Região Metropolitana era 7.

A cidade á segunda com mais casos no estado depois da capital. Das 10 infecções confirmadas, sete são de homens e três de mulheres. Todos eles viajaram o exterior ou tiveram contato direto com viajantes. O número de casos suspeitos é 117 e de descartados 71.

"A Secretaria de Saúde de Niterói monitora diariamente esses casos, inclusive mantendo contato com a família, contato telefônico, e essas pessoas estão em quarentena em casa e outras estão internadas, de maneira que a gente tenha o acompanhamento fino dessa situação", destacou Neves, em entrevista à TV Globo.

A cidade já tem uma morte pela Covid-19 confirmada, a segunda do estado. Trata-se do advogado Paulo Figueiredo, de 69 anos , que era diabético e hipertenso e morreu na noite de terça no Hospital Icaraí.

Na sexta-feira da semana passada, o idoso havia ido ao Aeroporto do Galeão buscar o enteado, que estava voltando de Nova York (Estados Unidos) e testou positivo para a doença.

LEIA MAIS: Petrópolis investiga morte de mulher com suspeita de coronavírus

Com a confirmação de mais três casos em Niterói, o número de infectados no estado vai a 69; veja a distribuição pelos seguinte municípios:

. Rio de Janeiro: 56

. Niterói: 10

. Barra Mansa: 1

. Guapimirim: 1

. Miguel Pereira: 1

QUARENTENA

Niterói tem aumentado as medidas para restrição da população da cidade para evitar a propagação da Covid-19. Teatros, cinemas, parques públicos, restaurantes, praias, bares, lanchonetes, cafeterias, salões de beleza e academias de ginástica estão proibidos de funcionar.

"Queria agradecer a população de Niterói. Já é quase uma semana de quarentena antecipada, porque nós nos antecipamos à essa decisão de fato. São mais três semanas pela frente... uma semana onde a população acolheu as nossas orientações, às determinações das autoridades sanitárias", Neves destacou.