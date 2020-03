Idoso de 69 anos de Niterói é o segundo caso de morte por coronavírus no Rio

Rio - A Secretaria estadual de Saúde confirmou, no início da tarde desta quinta-feira, o segundo caso de morte pelo novo coronavírus (Covid-19) no Rio. A vítima é um homem de 69 anos, que era diabético e hipertenso e morreu na noite de terça no Hospital Icaraí, em Niterói, com sintomas da doença.

O homem apresentou os primeiros sintomas, como febre, tosse e mialgia, na quarta-feira da semana passada, quando deu entrada na unidade de saúde. Durante os sete dias que ficou internado, ele teve insuficiência respiratória aguda, que o fez ser submetido à entubação orotraqueal e ventilação mecânica.

Mais cedo, o prefeito do município da Região Metropolitana do estado, Rodrigo Neves (PDT), já havia confirmado que o primeiro exame feito no home tinha dado como positivo para a Covid-19. O material para análise deu entrada no Laboratório Central Noel Nutels (Lacen) ontem e foi confirmado nesta tarde.

O idoso teve contato com o enteado que viajou para Nova York (Estados Unidos) e testou positivo para a doença.