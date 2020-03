Petrópolis tem primeiro caso confirmado de coronavírus

Petrópolis - Resultado de exames recebidos na manhã desta quinta-feira (19/03), atestaram o primeiro resultado positivo para contaminação de coronavírus na cidade de Petrópolis. Segundo informações, a paciente é do sexo feminino, tem 29 anos de idade e retornou recentemente de uma viagem a São Paulo, onde, provavelmente, teve contato com pessoas contaminadas na cidade.

Pouco após receber a notificação por parte da Vigilância Epidemiológica, o prefeito Bernardo Rossi gravou um pronunciamento nas suas redes sociais. “Prometi transparência e quero cumprir. Minha missão é passar segurança para a população. Hoje tivemos a notificação do nosso primeiro caso, mas, de qualquer forma, estamos resguardados e com controle da situação”, disse o prefeito.



De acordo com o último boletim médico, a paciente não apresenta fortes sintomas e se encontra em isolamento domiciliar. Informações da Vigilância Epidemiológica afirmam que, mesmo com o aparecimento do primeiro caso positivo para a doença, Petrópolis ainda se encontra no estágio zero de contaminação.

“Esse caso é mais um importado, ou seja, a contaminação foi feita em outro local e trazida para a nossa cidade. De qualquer forma não podemos deixar os cuidados básicos de lado, como lavar as mãos, evitar o contato com aglomerações e usar o álcool gel”, afirmou a superintendente de Atenção à Saúde, Fátima Coelho.



A Vigilância Epidemiológica continua realizando o monitoramento de mais 25 casos suspeitos na cidade. Até o momento, pacientes com quadro clínico para Coronavírus estão sendo encaminhados ao ponto de apoio instalado ao lado da UPA Centro. No local, uma equipe com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e uma ambulância estão 24 horas à disposição da população.

A prefeitura disponibilizou o telefone 192 para que as pessoas possam tirar suas dúvidas em relação ao Covid-19.