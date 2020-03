Governo do Estado avalia suspender cobrança de água, luz, gás e telefone por 60 dias

Rio - O Governo do Estado do Rio avalia, por contra da pandemia do coronavírus que afeta o estado , onde uma morte foi confirmada nesta quinta-feira. A informação foi dada pelo governador, em entrevista ao jornal 'O Globo', publicada hoje.entrou em contato com o Governo do Estado, que confirmou as informações dadas por Witzel na entrevista. Entretanto, não foram revelados maiores detalhes, pois a suspensão ainda está no campo do estudo.Na entrevista ao Globo, Witzel disse que já falou com a Cedae para avaliar a suspensão do pagamento das cobranças. "Nós já estamos trabalhando nisso. Os bancos suspenderam por 60 dias o pagamento de boletos e nós devemos também adotar o mesmo caminho. Já pedi para a Cedae avaliar a suspensão por 60 dias. Ela tem dinheiro em caixa para suportar isso", disse ao jornal. Também é analisada a interrupção das cobranças de tributos estaduais.