Publicado 03/02/2021 00:00

Niterói - Desde janeiro, o Hotel Best Western Plus Icaraí Design Hotel passou a chamar Matiz Niteroí Design Hotel, fazendo parte do portfólio da Marca Matiz Hotel, linha própria da Hotelaria Brasil, administradora que ainda detém marcas como, Hampton by Hilton – da qual é Master Franqueadora, Unna, Unnaventura e Iam Design, entre outras.



O anúncio foi feito pelo Diretor Geral da Hotelaria Brasil, Márcio Lacerda: "Mudamos a marca, mas continuamos com o mesmo conforto, qualidade e conceito que nos faz sustentar o título de número um do TripAdvisor há algum tempo. Com esta mudança ganhamos mais agilidade nas decisões, trazendo mais facilidade e praticidade nas reservas e distribuição".

O Matiz Niterói Design Hotel é um dos hotéis de maior aceitação junto ao público corporativo e turistas desde sua inauguração, com 77 apartamentos, um restaurante próprio com o melhor da gastronomia local e localização privilegiada no bairro mais nobre da cidade, próximo à praia de Icaraí.

Mais informações e reservas: www.hotelariabrasil.com.br

Sobre a Hotelaria Brasil:



A Hotelaria Brasil é uma administradora hoteleira brasileira atuando há 15 anos no segmento de hospitalidade e do bem receber com as bandeiras Matiz, Hampton by Hilton, Best Western, Unnaventura Resorts, Unna e I AM.

A Hotelaria Brasil faz a gestão completa dos empreendimentos que administra: operações, alimentos e bebidas, recursos humanos, jurídico, comercial e marketing, distribuição e e-commerce, RM, central de reservas administrativo e financeiro.

Especialistas em implantação, montagem, gestão hoteleira, assessoria na escolha de terrenos para construção de hotéis; acompanhamento técnico de projetos, conceituação de produtos e adequações de projetos existentes (retrofit).