Publicado 07/03/2021 11:07

Niterói - Especializado em cultura brasileira, cerne de suas montagens teatrais, composições musicais e amplas pesquisas, o Grupo Canto da Viração traz a público nesta segunda-feira (8) o projeto “O Sertão é dentro da gente”, às 19h30, com transmissão nos canais do grupo no YouTube e Instagram da Canto da Viração. Celebrando a obra do escritor Guimarães Rosa, a iniciativa leva a chancela dos premiados irmãos Ronaldo Mota e Cristiano Mota, artistas à frente do Núcleo de Estudos Guimarães Rosa há 17 anos. Acesso grátis.







O Núcleo de Estudos que gera "O Sertão é dentro da gente" vem espalhando a obra de Rosa por toda parte e colaborando na formação de novos leitores, alunos do ensino médio de escolas públicas. A direção é de Claudio Mendes e no elenco estão Marianna Mac Niven, Cristiano Mota, Claudio Mendes, Daniel Fernandes e Ronaldo Mota.







“O Sertão é dentro da gente” foi contemplado no edital “Fomento a todas as Artes", lançado pela Secretaria Municipal de Cultura – Prefeitura do Rio, na área de Bibliotecas, através da Lei Aldir Blanc “A importância do projeto se dá na medida que propõe incentivar a leitura entre os jovens, com a obra de um dos maiores escritores da literatura brasileira, daí sua relevância cultural. Nossa história com o autor surgiu em 2004 quando criamos o Núcleo de Estudos Guimarães Rosa, onde nos debruçamos sobre sua obra e iniciamos uma série de atividades e apresentações em diversos locais, como unidades do Sesi Rio e Sesc Rio, além de diversas escolas de ensino médio. Com esse trabalho ganhamos em 2007 o Prêmio Myriam Muniz e nos apresentamos em vários centros culturais, levando estudantes a conhecerem a obra do autor e se interessarem por literatura brasileira. Nosso trabalho é de continuidade e aprofundamento”, define Cristiano Mota.







“O Sertão é dentro da Gente” apresenta 2 blocos de leituras dramatizadas e musicadas de trechos da obra de João Guimarães Rosa (“As Crianças do Rosa” e “Conversa de Bois e Vaqueiros”). São elementos fundamentais: a dramatização e musicalização dos trechos escolhidos para as leituras com ambientação cênica, figurinos e efeitos sonoros.







"As crianças e o universo de bois e vaqueiros ocupam na obra de Rosa um lugar privilegiado, um lugar no coração do grande mestre mineiro. A cada passo dessas leituras buscamos trazer o encanto da oralidade de um autor que nesse momento tão difícil é fundamental, vital, em nossa travessia. Sua obra eterna e universal continua a nos apontar caminhos nesse Ser Tão Brasil dentro da gente”, define Cristiano.







"Rosa construiu sua magnífica obra a partir da oralidade, caminheiro que era dos sertões do Brasil. Ele dizia que sua obra era para ser lida em voz alta. Aí está! O que fazemos neste trabalho é reconstruir essa oralidade, para revelar toda sua grandeza e beleza. Uma difícil mas revitalizante travessia por dentro do sertão de nós mesmos, nesse longo caminho até o outro. Agora estamos entregando a vocês o ouro achado nessa travessia. Nosso percurso está completo. Sigam vocês com esse tesouro mundão a fora! Sertão a dentro!", destaca Claudio Mendes.





Serviço:

"O Sertão é dentro da gente" - leituras dramatizadas da obra de Guimarães Rosa. Realização: Grupo Canto da Viração. Dir: Claudio Mendes, que também está no elenco ao lado de Marianna Mac Niven, Cristiano Mota, Daniel Fernandes e Ronaldo Mota. Grátis.



Dia 8 de março às 19h30 nos canais Canto da Viração no YouTube e Instagram



Teaser do projeto no YouTube pode ser acessado no link: https://youtu.be/48UX_ukTM80