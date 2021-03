A adaptação do evento para o formato virtual é uma proposta oriunda da Lei Aldir Blanc, do edital Retomada Cultural, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e do Governo Federal Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 10:49

Niterói - O projeto Estação Guanabara apresenta durante todos os sábados de março o Festival de Verão. Cada semana o público vai conferir através do canal do youtube Estação Guanabara um show diferente, e tudo regado com muito samba. Ainda no clima de carnaval, o Festival de verão reúne quatro shows apresentando as bandas: Samba no Prato, liderado pela cantora Mônica Mac; Filhos de Oxossi, com Luiza Dionízio e André Jamaica; Rio e Seus Baluartes – Tributo a Roberto Ribeiro, com Zé Luiz do Império, Iracema Monteiro e Alex Ribeiro e para fechar o festival com clima de carnaval, Mulheres de Zeca, com Dorina, Nina Rosa e Bia Aparecida.







Todos os shows serão gravados no Museu de Arte Contemporânea-MAC, na cidade de Niterói, sendo o primeiro projeto musical a ocupar o museu mais visitado pelos turistas na cidade niteroiense. O Museu de Arte Contemporânea (MAC), inaugurado em 2 de setembro de 1996, é o atual símbolo da cidade de Niterói. A forma futurista criada por Niemeyer tornou-se um marco da arquitetura moderna mundial, sendo considerada uma das sete maravilhas do Mundo em museus pela mídia especializada.







Estação Guanabara surgiu com a proposta de ser um evento híbrido e itinerante, por isso se chama ‘estação’, para designar um símbolo que está em transição territorial, e aporta sua embarcação em diferentes estações e cidades, apresentando ao público o encontro da música, lazer, gastronomia e arte, tudo em um só local e atraindo um público que atinge desde as crianças até os idosos.







A primeira edição aconteceu em maio de 2019, no Caminho Niemeyer, em Niterói, e posteriormente fez a segunda edição no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, no Centro Cultural Laurinda Santos Lobo, com o tema Arraiá da Laurinda, e a terceira edição foi em outubro. Em 2020 todas as atividades foram suspensas devido à pandemia COVD-19.







A adaptação do evento para o formato virtual é uma proposta oriunda da Lei Aldir Blanc, do edital Retomada Cultural, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e do Governo Federal.







O festival de verão é uma proposta exclusiva deste edital e será promovido integralmente através da transmissão no canal do youtube institucional do projeto.







Estação Guanabara e visa incentivar a produção artística e cultural, estimular a permanência das pessoas em casa, a fim de evitar maior contaminação do vírus Covid-19. Sendo assim, o Festival de Verão Estação Guanabara irá inserir em sua proposta a campanha #ficaemcasa.





Confira as datas de transmissão:





13 de Março: Filhos de Oxossi



Filhos de Oxóssi surgiu em uma homenagem ao padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, celebrado em 20 de Janeiro, que na umbanda é sincretizado como o Oxóssi, com o intuito de representar os sambas de terreiros que enaltecem os orixá e a falange de caboclo. O show liderado pelo cantor André Jamaica com participação especial de Luiza Dionízio, possui um repertório rico nos ritmos que construíram o fazer samba, como ijexá, calango, chula, partido-alto e jongo.



Banda: Luiza Dionízio (voz), André Jamaica (voz) Pedro Ivo (voz e pandeiro), Yuri Portella (surdo), Caio Vinícius (percussão geral), Yasmin Alves (voz e cavaco) e Lucas Marques (violão).







20 de março: Rio e Seus Baluartes – Tributo a Roberto Ribeiro



Em uma edição especial, o Rio e Seus Baluartes vai apresentar um tributo ao cantor Roberto Ribeiro. Intérprete e compositor que marcou o samba carioca em todo território nacional. Sobe ao palco o baluarte Zé Luiz do Império, Alex Ribeiro (filho de Roberto Ribeiro) e Iracema Monteiro, cantora com uma voz inigualável.



Baluarte também significa algo que serve de defesa, que sustenta alguma coisa. Assim é chamado os artistas que construíram sua trajetória musical defendendo o samba, nosso patrimônio cultural imaterial.



Diante desta realidade, o projeto Rio e Seus Baluartes resgata os ícones do samba e promove um encontro de gerações, ratificando que o samba é um gênero musica atemporal que atravessa fronteiras.



Baluarte: Zé Luiz do Império



Convidados: Alex Ribeiro e Iracema Monteiro



Banda: Daniel Scisínio (Cavaco e voz), Leandro Saramago (violão), Bruno Barreto (pandeiro), Rodrigo Reis (percussão geral)







27 de março: Mulheres de Zeca



Bloco criado pela cantora Dorina, reúnem fãs do grande compositor, cantor e figura emblemática da nossa música popular, Zeca Pagodinho.



Cantoras: Dorina, Nina Rosa e Bia Aparecida.



Banda: Yasmin Alves (Cavaco), Mari Araujo (Caixa e Pandeiro), Marcelo Pizzott (Surdo e Congas), Leandro Saramago (Violão)











Serviço:



Transmissão no Canal do Youtube:



https://www.youtube.com/channel/UCSzBnFcoO3R92v1IYT1uMiA



Dias: 13,20 e 27 de março de 2021



Horário: 17h