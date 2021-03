Duo Santoro é, desde a sua estreia em 1990, o único duo de violoncelos em atividade permanente no Brasil Imagem Divulgação

Niterói - Com três décadas de carreira, os gêmeos cariocas mais conhecidos do violoncelo brasileiro farão, em março, uma turnê inédita pelo Estado fluminense, percorrendo várias cidades com um nobre propósito: homenagear jovens e renomados compositores brasileiros vivos. Formado por Paulo e Ricardo Santoro, o Duo Santoro apresentará no Facebook (@teatroniemeyer), com transmissão diretamente do Teatro Popular Oscar Niemeyer, dia 14, domingo, às 17h, o concerto “O Compositor é vivo!”, que traz, entre outras composições, as estreias mundiais de obras de Francis Hime, Ernani Aguiar e Marcos Lucas. Sem público presencial.







Contemplado pelo edital “Retomada Cultural RJ” e apresentado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Governo Federal, através da Lei Aldir Blanc, o concerto no Teatro Popular Oscar Niemeyer será transmitido pelo Facebook do Duo Santoro e da instituição cultural, fechado para o público presencial.







“Apresentaremos um pequeno panorama do que é produzido atualmente na literatura brasileira para dois violoncelos com obras que valorizam a vida e a nossa cultura”, destaca Paulo. Ricardo Santoro também ressalta a importância deste concerto, “mostrando o que há de melhor na música brasileira: compositor e intérprete brasileiros trabalhando lado a lado para levar um momento de paz e de alegria neste momento tão difícil pelo qual o mundo está passando”.







Considerado pelo jornal O Globo como "um dos maiores sucessos da música erudita brasileira", o Duo Santoro é, desde a sua estreia em 1990, o único duo de violoncelos em atividade permanente no Brasil. Seus recitais incluem um leque eclético de estilos, que vai do erudito ao popular, com alguns dos principais compositores brasileiros dedicando importantes obras ao Duo, tais como Edino Krieger, Ronaldo Miranda, João Guilherme Ripper, Dimitri Cervo, Ricardo Tacuchian, Villani-Côrtes, Nestor de Hollanda, Tim Rescala, André Mehmari etc. São Mestres pela UFRJ e pela UNIRIO e pertencem aos quadros da Orquestra Sinfônica Brasileira e da Orquestra Sinfônica da UFRJ.







Nas comemorações de seus 20 anos, em 2010, se apresentaram em todo o Brasil e na República Dominicana, coroando o ano com um recital no Carnegie Hall de Nova York. Em 2013, lançaram seu primeiro CD, “Bem Brasileiro”, dedicado a compositores brasileiros do século XX e contemporâneos, e, em 2017, lançaram o segundo CD, “Paisagens Cariocas”, dedicado à música brasileira erudita e popular, sendo eleito um dos “10 álbuns imperdíveis de música erudita” pela Revista Bravo de São Paulo. Em 2018, se apresentaram no Teatro Real de Córdoba (Argentina) e gravaram o CD “Retratos de Brasil en Córdoba”, como solistas da Orquesta Académica del Teatro del Libertador, interpretando o concerto “Duplum” de João Guilherme Ripper, dedicado ao Duo Santoro.











PROGRAMA:











Alexandre Schubert - Duo







Marcos Lucas - Fratelli



(estreia mundial)







Dimitri Cervo - Cantiga Pedro e Marcela







Ernani Aguiar - Bifonia nº 6 "Santoros”



(estreia mundial)







Rodrigo Cicchelli - Jano no espelho







Francis Hime - Choro para dois cellos



(estreia mundial)







André Mehmari - Contrastes







Adriano Giffoni - Sandrino no choro











NITERÓI/ RJ



Dia 14/03 - Domingo



Horário: 17h



Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer - Niterói – RJ



Sem público presencial



Gratuito



Onde assistir: facebook.com/duosantorofacebook.com/TeatroPopularOscarNiemeyer