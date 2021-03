Niterói

Duo Santoro homenageia compositores brasileiros vivos em concerto inédito neste domingo, 14, na rede do Teatro Popular Oscar Niemeyer

Em turnê pelo Estado do Rio, gêmeos violoncelistas apresentarão pelo Facebook, do palco do Teatro Popular Oscar Niemeyer, o concerto "O Compositor é vivo!", com estreias mundiais de obras de Francis Hime, Ernani Aguiar e Marcos Lucas

