Linhas deverão ser contempladas após a realização de licitação Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 12:00 | Atualizado 11/03/2021 12:01

Niterói - Niterói pode ganhar uma linha de ônibus ligando o Centro da cidade à Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A proposta foi dissertada pelo deputado estadual Felipe Peixoto (PSD) ao presidente do Detro-RJ, Sergio Nuno Figueiró, durante uma reunião no início desta semana. Ainda foram incluídos outros pedidos de linhas rodoviárias ligando a cidade de Maricá com São Gonçalo e Itaboraí, e outro entre Itaboraí e Nova Friburgo.



“A Barra da Tijuca é a segunda maior centralidade do Estado do Rio de Janeiro, perdendo somente para o Centro do Rio de Janeiro. É muito importante que a gente tenha essa ligação. Muita gente mora em Niterói e trabalha na Barra e a gente pode ter uma ligação direta. Saí do Detro com o compromisso do presidente que o processo de licitação das novas linhas de ônibus tratará da linha Niterói-Barra”, afirmou Peixoto.



Em nota, o Detro informou que as referidas linhas deverão ser contempladas após a realização da licitação das linhas intermunicipais, cujo edital encontra-se em fase de modelagem e não tem um prazo para ser concluído. Contudo, o modelo da concessão prevê a criação de novas linhas sem necessidade de licitações, desde que comprovada a viabilidade técnica e econômica. Porém, para saber se as linhas serão ou não licitadas serpa preciso aguardar o projeto ainda em construção.



Peixoto acrescentou que a linha entre Maricá e Niterói, deve passar pela região de Pendotiba. “Maricá está crescendo muito e a gente precisa melhorar essa conexão da cidade com o restante do nosso estado”, afirmou o parlamentar apontando que é preciso começar essa ligação inicialmente com as cidades vizinhas.