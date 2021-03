Inscrição pelo link http://bit.ly/BPNBatepapo1 Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 10:26

Niterói - A Biblioteca Parque de Niterói, em homenagem a Carolina de Jesus – considerada uma das mais importantes escritoras do país – oferece, no dia do aniversário de nascimento da artista, 14 de março, duas programações virtuais: vídeo da cantora Girlei Barbosa, em tributo a Carolina, às 11h, nas redes @bibliotecaniteroi; e conversa com a pesquisadora e professora Sirlene Barbosa, mediada pela Diretora de Cidadania, Diversidade e Territórios da Fundação de Arte de Niterói, Roberta Martins, às 14h, no Google Meet, com inscrição pelo link http://bit.ly/BPNBatepapo1.



A iniciativa marca também a concessão recente à escritora do título de Doutora Honoris Causa da UFRJ. Carolina Maria de Jesus foi também uma compositora e poetisa brasileira, conhecida por seu livro “Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada”, publicado no ano de 1960.





Sobre Sirlene e sobre a HQ Carolina



Sirlene é doutoranda em Educação pela PUC-SP e professora de língua portuguesa. É coautora da história em quadrinhos “Carolina”, lançada em 2016 pela editora Veneta.



João Pinheiro e Sirlene Barbosa contam, nesta HQ, a história da escritora Carolina Maria de Jesus, narrando o cotidiano da autora na favela do Canindé, passando pela infância pobre da escritora em Minas Gerais, a vida sofrida em São Paulo, a fama, as ilusões, as decepções e o esquecimento.



A HQ Carolina foi indicada ao prêmio Jabuti, em 2017, como uma das melhores histórias em quadrinhos do ano; aprovada pelo Plano Nacional do Livro Didático Literário (2019). Recebeu o prêmio especial do Festival de Quadrinhos de Angoulême, o principal evento dedicado às HQs na Europa e um dos mais importantes festivais de quadrinhos do mundo.







Sobre Girlei Miranda





Girlei Luiza Miranda nasceu em São Paulo. É percussionista, cantora e compositora. Uma das fundadoras do grupo afro Ilú Obá De Min.

Os tambores sempre foram a paixão da artista. Também contadora de histórias e cantora popular, Girlei, conhecida como Gigi, dedicou a maior parte da sua vida à arte.

Para esta ocasião, ela preparou um clipe especial em homenagem a Carolina de Jesus.











Serviço:



Homenagem a Carolina de Jeseus, promovida pela Biblioteca Parque de Niterói



Data: 14 de março, domingo



- lançamento do vídeo da cantora Girlei Barbosa



Horário: 11h



Onde: facebook e instagram @bibliotecaniteroi



- Conversa aberta ao público com a pesquisadora e professora, Sirlene Barbosa, mediada pela Diretora de Cidadania, Diversidade e Territórios da Fundação de Arte de Niterói, Roberta Martins



Horário: 14h



Onde: Google Meet - inscrição pelo link http://bit.ly/BPNBatepapo1