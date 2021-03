Imagem Divulgação Imagem Divulgação

Publicado 17/03/2021 08:51

Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos receberá, em junho, o primeiro Fórum Estadual do Clima do Estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito nesta terça-feira (16), data que marca o Dia Nacional da Conscientização sobre Mudanças Climáticas, após uma reunião entre o secretário municipal do Clima de Niterói (Seclima), Luciano Paez, e o subsecretário estadual de Conservação da Biodiversidade e Mudanças do Clima, Flávio Gonçalves.

Durante o fórum estadual, a Seclima lançará o Primeiro Fórum Municipal de Mudanças Climáticas. Luciano Paez lembrou que Niterói é a primeira cidade do Brasil a ter uma secretaria dedicada a tratar de medidas de enfrentamento e mitigação de danos com relação às mudanças climáticas.

"É de importância enorme para nós trazer para Niterói essa discussão. Essa parceria com o Governo do Estado para realização do fórum é um indicativo do caminho que seguirá a Secretaria Municipal do Clima, tratando de forma transversal com as demais secretarias e com outros entes federativos. Esperamos que até junho a vacinação contra Covid-19 tenha avançado bastante para podermos realizar o evento da melhor forma possível", explicou.

O subsecretário estadual, Flávio Gonçalves, elogiou a estrutura da Sala Nelson Pereira dos Santos, que fica no Centro Petrobras de Cinema, em São Domingos.

"A realização deste primeiro fórum em Niterói é uma maneira que o Governo do Estado encontrou de ressaltar o trabalho que vem sendo realizado na cidade. É um evento que vai contar com os 92 municípios, a Firjan, Organizações não Governamentais. Vamos trazer a sociedade para discutir esse assunto que é do interesse de todos", destacou.

O diretor executivo do CBC (Centro Brasil no Clima), Guilherme Sirkis, e Fernando Brandão, diretor da Sala Nelson Pereira dos Santos, também participaram da reunião.