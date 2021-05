Tempo ficará instável na cidade do Rio de Janeiro nesta terça-feira Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 10:50

Rio - O tempo ficará instável na cidade do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (18), devido à passagem de uma frente fria pelo oceano. Segundo o Alerta Rio, o dia terá predomínio de céu nublado, com chuva fraca, em pontos isolados, a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados, até 51,9 km/h. Em relação às temperaturas, houve um pequeno declínio, sendo a máxima prevista de 27ºC e mínima de 15ºC.

Segundo a meteorologista chefe do Alerta Rio, Juliana Hermsdorff, a passagem de uma frente fria pelo oceano já está influenciando o tempo no município. "Já houve registro de névoa e aumento de nebulosidade, nesta manhã. Não temos previsão de chuva forte para hoje e amanhã, pois essa frente fria não atuará no continente. A chuva será fraca a qualquer momento do dia, mas em pontos isolados", completa a meteorologista.

Publicidade

Ainda de acordo com o Sistema Alerta Rio, na quarta-feira (19), após a passagem de uma frente fria pelo oceano, o tempo seguirá instável no município. Há previsão de chuva fraca, isolada, nos períodos da madrugada e da manhã.

Entre quinta-feira (20) e o sábado (22), ventos em altos níveis irão manter a nebulosidade variada no Rio, com céu nublado a parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas estarão estáveis, com máxima de 30ºC para a sexta-feira (21) e para o sábado.