Publicado 19/03/2021 10:45

Niterói - A Administração Regional do Fonseca está desenvolvendo um projeto chamado Eco Óleo, que prevê a coleta de óleo de cozinha usado em pontos espalhados pela Região Norte da cidade. O objetivo é vender esse óleo para fábricas que o utilizam como matéria prima na produção de sabão e outros produtos. O dinheiro arrecadado será revertido para a compra de cestas básicas, que serão doadas aos moradores dos bairros envolvidos no projeto. O Eco Óleo foi idealizado pela Administração Regional do Fonseca em parceria com o Horto do Fonseca e as associações de moradores locais.

Segundo o administrador regional do Fonseca, Oto Bahia, os moradores poderão descartar nos pontos definidos e o óleo será recolhido periodicamente para venda às fábricas.

“Com essa ação poderemos auxiliar as famílias mais pobres da região, além de trabalhar com foco na sustentabilidade e no descarte consciente de produtos na Zona Norte de Niterói”, ressaltou Oto.

O administrador ressaltou que o ato da entrega do óleo não resultará necessariamente na troca imediata ou posterior por uma cesta básica.

“O projeto beneficiará quantas pessoas o valor arrecadado permitir. O critério de entrega será realizado pelas associações de moradores”, afirma Oto Bahia.

Pontos de coleta:

Secretaria Regional do Fonseca - Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca

Palmeira - Rua Celio Gouvêa n° 120 (associação de moradores)

Riodades - Travessa Valério n° 19 (associação de moradores)

Juca Branco - Travessa Magnólia Brasil n° 139 (associação de moradores)

Teixeira De Freitas - Rua Teixeira De Freitas n° 380 (associação de moradores)

Vila Ipiranga - Travessa Santa Rita n° 3 (associação de moradores)

Caramujo - Parque Esportivo e Social do Caramujo

Associação do Baldeador e Campo da Figueira - Rua Progresso 54 - casa 4 (Ponto final do ônibus 35 - atrás da empresa ECO-NIT)

Eucalipto - Rua Desembargador Lima Castro n° 238 R. 1 bar do Rodrigo)

Além disso, comércios locais que quiserem se tornar parceiros da ação poderão ser incluídos como pontos de coleta.