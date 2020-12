Secretaria de Meio Ambiente fará um esquema de limpeza especial de todas as praias do dia 31 de dezembro a 3 de janeiro foto Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 13:25

Rio das Ostras - A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras fará um esquema de limpeza especial de todas as praias do dia 31 de dezembro a 3 de janeiro de 2021.



O primeiro turno acontece no horário de três horas da manhã até às onze horas e o segundo, das 12h às 19h. A limpeza contará com varrição mecanizada, varrição manual e caminhão pipa para lavagem de orlas do Município.



Estão mantidas as rotas e horários de coleta de resíduos domiciliar, nos dias e horários divulgados no site da Prefeitura.



Confira o calendário completo da coleta de lixo domiciliar:



Segundas, quartas e sextas, a partir das 8h

Âncora, Cantagalo, Cláudio Ribeiro, Atlântica, Jardim Mariléa, Mariléa Chácara, Porto Seguro, Novo Horizonte, Village Rio das Ostras e Rocha Leão.



Segundas, quartas e sextas, a partir das 19h

Centro, Bosque da Areia, Enseada das Gaivotas, Floresta, Mar y Lago, Nova Esperança, Praia Mar, Reduto da Paz, Terra Firme, Verdes Mares, Boca da Barra, Bosque da Praia, Bosque Beira Rio, Colinas, Costazul, Jardim Bela Vista, Ouro Verde e Recreio



Terças, quintas e sábados, a partir das 8h

Jardim Campomar, Cantinho do Mar, Cidade Beiramar, Cidade Praiana, Extensão Serramar, Jardim Miramar, Jardim Patrícia, Mar do Norte, Maria Turry, Nova Aliança, Palmital, Recanto, Serramar, Extensão do Bosque (até a Rua Rio Grande do Norte), Alphaville e ZEN.



Terças, quintas e sábados, a partir das 19h

Balneário Remanso, Camping do Bosque, Casa Grande, Extensão do Bosque (a partir da Rua Rio Grande do Norte), Extensão Novo Rio das Ostras, Novo Rio das Ostras, Operário, Peroba, Parque São Jorge (Ilha), Liberdade, Nova Cidade, Parque Zabulão, São Cristóvão, Village Sol e Mar, Gelson Apicelo e Santa Helena.