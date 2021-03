O professor Edison Neves Imagem Arquivo Pessoal

Niterói - O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, divulgou em seu perfil o falecimento do seu pai, o professor Edison, na manhã desse sábado (20).



Na postagem Neves lembrou a morte do irmão Duda e se despediu do pai: “O meu querido pai, o velho professor Edison, faleceu hoje pela manhã [20], descansando de sua longa jornada por aqui. Partiu como um passarinho, que ele tanto gostava. Dedicou-se a família, a esposa, aos filhos e netos, que ele tanto amava. Vai ao encontro de meu irmão Duda, de quem a partida precoce ele sentiu profundamente com uma dor que o fez mais triste. Agora estão juntos. Vai em paz meu pai querido. Sentiremos saudades! ‘A morte não é nada. Eu só passei para o outro lado do caminho’ – (Santo Agostinho)”, dizia o texto.

A professora Bia Maia Neves, sobrinha de Edison também lamentou a morte do tio: "Acaba de falecer meu tio Edison Barreto. Professor de Matemática em Niterói durante mais de 30 anos. Deu aula, inclusive, no Liceu Nilo Peçanha, onde foi meu professor. Pai do ex-prefeito Rodrigo Neves.

Deus lhe concedeu a graça de partir em nossa casa, em Araruama, rodeado de sua esposa, outra professora guerreira, de seu filho, de seu neto, cunhadas e cunhado.

Parceiro de buraco do meu querido pai, foi jogar o "mano a mano" (ou casadinho dorme junto", como eles dois chamavam) eterno. Vai encontrar seu filho Duda. Depois que ele se foi, tio Corujinha nunca mais foi o mesmo. Nos últimos anos estava cansado e debilitado.

Orem para que sua travessia seja tranquila.", declarou.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, também usou suas redes sociais para prestar apoio para a família Neves. “O Prof. Edison ficou conhecido por ter lecionado Matemática no Liceu Nilo Peçanha por muitos anos. Marcou muitas vidas com suas aulas aqui em nossa cidade! Aos familiares, que são queridos amigos, todo o meu carinho: Dona Luiza, Rodrigo, Fernanda, Adriana, Edinho, Mayara, Cadu, Marina e Manuela. Foi uma honra conhecer o Professor Edison e ele ficará para sempre em nossas lembranças”.