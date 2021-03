Espetáculo terá duração de 45 minutos Foto Assessoria

Niterói - Produzida durante a pandemia da Covid-19, em 2020, que ainda está presente, a opereta “A Peste”, escrita com música e libreto de Cyro Delvizio – um dos mais destacados violonistas, compositores e pesquisadores de sua geração –, irá ganhar sua primeira montagem em palco, com estreia confirmada em seis sessões de 28 a 30 de março, às 18h e às 21h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói.

No ano passado, por conta do necessário distanciamento social, a peça foi lançada em duas partes no YouTube, quando, por iniciativa própria, seis músicos (três cantores e três instrumentistas) se uniram para fazer uma montagem completamente remota de uma opereta inédita, cantada em português e com linguagem e estética acessíveis ao grande público.

Com realização do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, a ópera, agora, é encenada em palco, sem a presença do público.





Reunindo no palco além do próprio Cyro Delvizio (violão), a soprano Manuelai Camargo, o tenor Guilherme Moreira, David Monteiro (narrador e baixo-voz), a flautista Clarissa Bomfim e o violoncelista Paulo Santoro, a narrativa traça paralelos com o momento atual da humanidade, porém ambientada na Síria. Um Príncipe está retornando a Damasco após viagem diplomática, cantando sobre sua futura glória quando for coroado Sultão. Porém, logo enfrentará um grande dilema: após dar carona a uma velha senhora, ele descobre que ela é a Peste em pessoa justamente quando chegam aos portões de Damasco. A partir daí, o Príncipe se vê dividido entre seu instinto de autoproteção e seu sonho de ser o futuro Sultão, refletindo também sobre sua consideração por seu povo e sua cidade.







Inspirada na pandemia ainda vigente, o músico e compositor Cyro Delvizio realizou esforço pessoal não só para concretizar essa ‘transposição’ entre as diferentes épocas, mas para criar uma obra metalinguística que fomentasse reflexões sobre este difícil e singular momento da civilização, atentasse para o zelo sanitário e ainda aproximasse o público leigo da ópera ao tratar de um tema atual e afeito a sua realidade: “em 2020, a montagem on-lineautoproduzida – também graças a vaquinha virtual – foi pensada inicialmente para esta realidade remota e um pouco para colocar para fora os meus sentimentos durante o isolamento”, aponta CyroDelvízio.











SERVIÇO:







OPERETA “A PESTE” - TRANSMISSÃO ON LINE EM 6 SESSÕES







Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer- Niterói/RJ



Datas: 28 (domingo), 29 (segunda) e 30/03 (terça)



Horário: às 18h e às 21h de cada dia







Ingressos: já à venda no site da Sympla



Os ingressos serão comercializados com os seguintes valores:



R$0,00 / R$5,00 / R$10,00. A contribuição é voluntária.







Para assistir, a pessoa deve entrar na Sympla, fazer a contribuição com o valor que desejar. Lá, será disponibilizado um link para visualizar a peça







Duração do espetáculo: 45 min



Classificação 12 anos







FICHA TÉCNICA – A PESTE



Concepção e Compositor: Cyro Delvizio



Direção Artística e Musical: Cyro Delvizio



Direção Geral e de Arte: Joana Lebreiro e Brunna Napoleão



Figurinista e Cenógrafa: Marieta Spada







Intérpretes



A Peste (soprano): Manuelai Camargo



Príncipe (tenor): Guilherme Moreira



Narrador e Sultão (baixo): David Monteiro



Flauta: Clarissa Bomfim



Violoncelo: Paulo Santoro



Violão: Cyro Delvizio