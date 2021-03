O ensino remoto contará com a Niterói em Rede, a nova plataforma pedagógica que terá aulas on-line, vídeos, fotos e textos Foto Luciana Carneiro

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 10:42

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação deram início, nesta terça-feira (23), ao ano letivo de 2021 da Rede Municipal de Niterói com um ciclo de palestras remotas. O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou da abertura, que contou com Aula Magna do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos. A volta às aulas da rede municipal está marcada para a próxima quinta-feira (25) no formato remoto por conta do agravamento da pandemia do coronavírus no Brasil e também no Estado do Rio de Janeiro.

O prefeito Axel Grael destacou que a administração municipal sempre buscou pautar as ações de combate ao Covid-19 e de retomada de atividades com base na ciência, na técnica, além do diálogo com a comunidade escolar.

“Dentro do atual contexto, sabemos que é importante retomar as atividades escolares em Niterói, mas com segurança. Buscamos soluções híbridas e onlines como forma de levar conhecimento aos alunos, respeitando os profissionais. O tema que o professor Boaventura traz hoje, “O futuro começa agora: da pandemia à utopia”, nos remete à esperança da construção de um novo momento, quando superarmos a Covid-19. É o que tenho dito. Se a gente perder essa oportunidade, nós teremos perdido uma grande oportunidade histórica”, defendeu.

O secretário de Educação, Vinicius Wu, pontuou que a rede municipal se preparou para a retomada das aulas em todos os cenários possíveis e disse que o ensino híbrido será implementado tão logo for possível.

“Niterói está agindo com responsabilidade e respeito à ciência desde o início da pandemia. Na Educação, não será diferente. Teremos muito cuidado, zelo e atenção com a saúde dos nossos professores, funcionários e alunos. Em momento algum cogitamos retomar as aulas presenciais de maneira irresponsável. Temos agora grandes desafios: recuperar o conteúdo perdido no ano passado, evitar a evasão escolar. Niterói conta com uma rede extremamente qualificada com um potencial enorme. É hora de construirmos um grande pacto em defesa da educação pública no nosso país. Aqui em Niterói faremos nossa parte”, garantiu.

O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos falou sobre o impacto da pandemia nos sistemas de Educação.

“A primeira incidência da pandemia é na saúde, a segunda é na educação. Um ano sem aulas já é uma perturbação grande. Se forem dois, é muito mais. É uma situação que exige muito acompanhamento. Não podendo ser presencial, podemos seguir com o ensino híbrido, não podendo, online. A decisão de Niterói de aderir ao online é acertada, não porque as escolas são grandes fluxos de contaminação, mas porque o movimento dos pais, dos transportes, sim. O grande sucesso da escola é que os alunos socializem com uma frente mais ampla e quando o ensino se faz à distância, a criança no fundo socializa com a família. Temos que nos centrar também nos professores pois são heróis da nossa sociedade, enfrentam as novas gerações depois de um trauma. A educação é a garantia do futuro”, dissertou.

Início do ano letivo - As aulas vão iniciar, no próximo dia 25, na modalidade remota para todos os alunos do Ensino Fundamental. A Educação Infantil trabalhará a manutenção de vínculos afetivos com atividades lúdicas. Para os profissionais de educação, o ano letivo teve início nesta segunda-feira (22) para a organização do planejamento e da rotina escolar.

O ambiente virtual poderá ser acessado a partir de celular, tablet, notebook ou computador. O login e a senha serão disponibilizados aos responsáveis pela unidade de ensino em que a criança estiver matriculada. Os alunos também contarão com a ajuda de monitores durante as atividades e um programa de recuperação dos conteúdos de 2020.

A escola será responsável por distribuir também o caderno pedagógico “Caminhos de Aprendizagem”, que foi produzido com conteúdos sugeridos pelos professores da rede e será um apoio durante o ensino remoto. Os tablets que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental estão em processo de aquisição e serão entregues de maneira escalonada.