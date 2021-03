O show inédito que encerra o MANA une essas mulheres e suas artes, com as produções autorais criadas ao longo do projeto, que passeia de samba e MPB ao pop e rock Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 14:45

Niterói - No dia 28 de março, às 19h, tem show de “MANA – Mulheres Artistas de Niterói”, gravado no palco do Teatro Popular Oscar Niemeyer, com todos os protocolos sanitários e sem público presencial, antes do anúncio das novas medidas restritivas.

A arte feminina é o âmago do MANA. A iniciativa chega para somar em um momento de grande empoderamento, apoiando mulheres em diversas etapas da cadeia produtiva da música na cidade fluminense e, em sua segunda edição, outros municípios da região.

Juntas, as integrantes de MANA exercitam a afirmação feminina, somam trajetórias e origens diversas. Aproximando diferentes gêneros e fases de carreira, de trabalhos embrionários a nomes que já despontam no cenário nacional, elas têm em comum a diversidade do cenário musical de Niterói e região.

Mais sobre a criação do grupo:

O MANA 2021 é um projeto de criação e produção musical coletiva feminina. 12 artistas selecionadas para o projeto, entre cantoras, instrumentistas e compositoras, naturais ou residentes das cidades de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Rio Bonito ou Tanguá.

As 12 selecionadas participam de palestras e oficinas online sobre o mercado da música, além de dinâmicas de criação coletiva. Posteriormente, produzem um EP com 4 faixas, a ser lançado em todas as plataformas de streaming. O projeto também resulta em 4 videoclipes de estúdio e num show coletivo.

Contemplado pela Lei Emergencial Aldir Blanc, no âmbito estadual.

Serviço:

MANA – Mulheres Artistas de Niterói

Data: 28 de março, domingo

Horário: 19h

Onde: facebook e instagram @teatronimemeyer e YouTube do Festival