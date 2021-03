As questões tributárias relativas ao IPTU podem ser enviadas para e-mail para [email protected] Imagem Internet

Publicado 26/03/2021 10:29

Niterói - A Secretaria Municipal de Fazenda vai suspender, a partir desta sexta-feira (26) o atendimento presencial em suas dependências, cumprindo o que determina o decreto nº13.954/2021, que traz medidas mais restritivas em função das ações de combate à Covid-19. De acordo com o órgão, o atendimento será feito exclusivamente online. Atualmente 100% dos serviços oferecidos são disponibilizados por meio do site da Secretaria Municipal de Fazenda (https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/) e pelos e-mails institucionais.

Através do site www.fazenda.niteroi.rj.gov.br é possível acessar os seguintes serviços: 2ª via de IPTU e informações do imóvel; Consulta e 2ª Via de ISS e Taxas; Consulta sobre o andamento de processos da Prefeitura de Niterói; Certidão de Débitos Imobiliários; Certidão de Débitos Mobiliários; Emissão de ITBI; Solicitação de ITBI; Verificação da autenticidade de documentos emitidos pela SMF; Consulta Pública de Alvarás; Alíquotas de ISS e local da tributação; Alvará on-line; Nota Fiscal Eletrônica; e GRM – Guia de Recolhimento Municipal.

Os canais digitais de atendimento da Secretaria de Fazenda podem ser usados para que os contribuintes possam tirar suas dúvidas, obter instruções e protocolar processos administrativos sem sair de casa. Antes de enviar a mensagem, é importante verificar se a pergunta já não foi respondida na seção Perguntas Frequentes do site (https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/perguntas-frequentes/).

O endereço eletrônico [email protected] atende a questões cadastrais como alvará eletrônico, atualização cadastral, acesso ao sistema emissor ou cadastro como incentivador cultural.

