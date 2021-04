A antecipação é uma das ações para mitigar os impactos socioeconômicos provocados pelas ações de combate ao coronavírus na cidade Imagem Arquivo

Niterói - A Prefeitura de Niterói antecipa o pagamento, nesta quinta-feira (01), dos salários referentes ao mês de março para os 3.785 servidores ativos da administração direta do município.

"Desde o início da pandemia, milhares de profissionais estão nas ruas para garantir que a cidade continue limpa, segura e com atendimento de saúde funcionando. Deixo aqui meu agradecimento a esses trabalhadores, como guardas municipais, garis, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, profissionais da Defesa Civil, do trânsito, administrativos, da educação, da conservação pública, entre tantos outros, que vem se desdobrando no momento em que vivemos um dos maiores desafios da nossa geração", afirmou o prefeito Axel Grael.

A secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, ressaltou que a medida auxilia os servidores e também é benéfica para a economia da cidade.

“O pagamento antecipado dos salários no primeiro dia do mês de abril reflete o compromisso com os servidores, nossos ativos mais valiosos, que têm sido incansáveis nas ações de enfrentamento e mitigação dos efeitos de pandemia de coronavírus”, afirmou Marília Ortiz.