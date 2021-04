Ótima opção para o feriado prolongado no RJ Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 10:32

Niterói - O Theatro Municipal apresenta, nos dias 3 e 4 de abril, sábado e domingo, respectivamente, às 16h, a peça infantil “A Cabana”, no facebook e no instagram @theatromunicipaldeniteroi.

No espetáculo, a atriz e escritora Danielle Fritzen conta histórias de alguns dos seus 10 livros publicados, na companhia do músico e ator Renato Badeco.

O projeto incentiva a leitura, com contação de histórias e canções. Com um figurino colorido, em uma atmosfera de encanto e alegria, uma linda cabana é montada como cenário, onde painéis são descortinados na sequência das histórias. Entre surpresas, sonoplastias, humor e músicas, as personagens são apresentadas.

SERVIÇO

A Cabana

Datas: 03 e 04 de abril

Horário: 16h

Transmissão: facebook e instagram do Theatro Municipal de Niterói

facebook.com/ theatromunicipaldeniteroi e @theatromunicipaldeniteroi

Classificação indicativa: livre

Duração: 40 min