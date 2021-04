A família fundadora terá participação na holding Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 10:41

Niterói - O Colégio Marília Mattoso, dirigido pela terceira geração da família Mattoso, acaba de ser adquirido pela Inspira Rede de Educadores. Essa é a primeira aquisição da rede no mercado do Rio. Localizado em um único prédio no bairro de São Domingos, o Colégio, que conta com uma trajetória de 72 anos, possui em torno de 600 alunos da educação infantil ao ensino médio e é conhecido pelas turmas reduzidas e por uma metodologia de aprendizagem que envolve características conteudistas e contemporâneas.

Compra do Marília Mattoso marca entrada do Grupo Inspira no mercado carioca

Publicidade

Essa é a 15ª aquisição do grupo Inspira desde o início do ano passado, em uma transação que marca sua entrada no mercado do Rio. O valor da transação não foi divulgado, mas a Inspira passa a deter 100% do Marília Mattoso. A família fundadora terá participação na holding. De acordo com o CEO da Inspira, André Aguiar, cujo filho estudou no Marília Mattoso, a parceria tem como objetivo impulsionar em diversos aspectos a escola com investimento ainda maior na tecnologia.

– Nossa intenção é agregar valor às metodologias já aplicadas pela instituição, entregando um modelo de gestão mais estruturado e inovador. A Inspira Rede de Educadores deu o primeiro passo com esta parceria com o Colégio Marília Mattoso e pretendemos continuar investindo em alianças com instituições cariocas que tenham sinergia com os nossos valores e missão para entregar educação de qualidade ao Estado do Rio de Janeiro – declarou.

Publicidade

A parceria se concretiza trazendo novidades para o colégio, sem deixar de lado o projeto pedagógico já existente. De acordo com o CEO, o momento é de avaliação do mercado nacional, mas o grupo planeja fazer uma expansão na Região Oceânica de Niterói. Para o diretor pedagógico do Marília Mattoso, Ricardo Neme, a parceria com a Inspira Rede de Educadores poderá gerar bons frutos. “O conhecimento tem importância incontestável para formar gerações aptas e capacitadas e, por isso, buscamos, acima de tudo, excelência na gestão de ensino”, diz o diretor.