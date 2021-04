Mensagens circularam pelas redes sociais Imagem Arquivo

Publicado 07/04/2021 12:42

Niterói - A Prefeitura de Niterói alerta que são falsas as mensagens que estão circulando pelas redes sociais sobre um cadastro para o Programa Vale Mercado 2021 no valor de R$121. Não clique em nenhum link. Mais informações sobre os programas de auxílio assistencial da Prefeitura podem ser obtidas no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo.

