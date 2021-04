O tempo livro é usado para as composições de Luna Imagem Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 17:12 | Atualizado 10/04/2021 17:16

Niterói - A quarentena bagunçou as rotinas, distanciou e desanimou muitas pessoas. Contudo, outras aproveitaram o momento para serem criativas, proativas, para mudar hábitos, estabelecer novas metas e criarem vínculos ainda mais fortes. O exemplo disso é o casal Luna e Jeovanni. Ela, cantora e compositora, com contrato assinado pela Warner depois da participação em um programa de TV em 2019 ficou sem trabalho desde o início da pandemia. Ele, ex paraquedista e atualmente motoboy tem se revezado entre fazer as entregas e a reorganizar a vida artística da cantora.

"O público de Niterói é repleto de gente bonita e interessante que faz qualquer artista feliz.", revela a cantora.



“O tempo livre precisou se transformar em tempo de investimento na carreira. Aproveitamos para reorganizar e criar conteúdos interativos para as redes sociais, compor novas músicas, fazer os pockets shows através das lives e gravar clipes. Meu esposo é a cada dia o meu maior incentivador”, conta Luna LaBelle, que recentemente lançou a música “Me entrego”, já disponível nas plataformas digitais.



Para Jeovanni, a corrida em longa distância acabou se tornando um projeto de auto superação. “Minha cabeça ficou mais organizada e apesar dos joelhos de ex-paraquedista estou tomando gosto pela coisa e me preparando para bater, ainda este ano, o recorde do atleta Márcio Villar, que conseguiu percorrer 827,16 km em uma esteira por sete dias num shopping do Rio de Janeiro, feito que o credenciou no Guinnes Book”. Jeovanni que nunca foi maratonista tem esse objetivo e diz: “Se é impossível eu não sei, o que eu se é que vou lá fazer”.



O confinamento imposto pela pandemia transformou a vida de muita gente. E as relações familiares ficaram abaladas pela pressão, pelo medo, questões financeiras, até o home office virou um grande desafio na mudança de comportamento, de tolerância e resiliência. O segundo semestre de 2020 registrou o maior número de divórcios em cartórios no Brasil, com 43,8 mil processos. O número foi 15% maior em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o IBGE.