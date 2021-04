Mais uma medida para conter a disseminação do vírus na cidade Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 11:08

Niterói - A partir desta quinta-feira (15), as barreiras sanitárias em Niterói estarão em dois pontos: na Avenida Feliciano Sodré, próximo ao Mercado de Peixe, e na Avenida Jansen de Melo, próximo à descida da Ponte Rio-Niterói. As abordagens serão feitas das 9h às 13h, nos ônibus, com medição de temperatura e distribuição gratuita de máscaras para passageiros. Caso alguma pessoa apresente temperatura acima de 37,5ºC, será encaminhada para atendimento médico em unidades municipais. Agentes da Guarda Municipal e da Nittrans estão envolvidos na operação, que conta ainda com operadores de trânsito orientando o tráfego nos locais próximos às barreiras.

A ação reforça as medidas restritivas adotadas nas últimas semanas pela Prefeitura de Niterói para diminuir o contágio da Covid-19 no município. Atualmente, cerca de 30% dos pacientes internados em Niterói são de outras cidades.