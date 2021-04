Pesquisa pretende atingir diferentes faixas etárias, gêneros, escolaridades e regiões do município Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 10:19

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), iniciou nesta terça-feira (20), a consulta pública Participa Niterói - Plano Plurianual (PPA) 2022-2025. O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da gestão municipal para os próximos quatro anos. Como etapa da construção, o Município irá definir as prioridades da gestão, a partir de um amplo processo de planejamento participativo e colaborativo. A pesquisa poderá ser acessada pela plataforma Colab, através do link https://consultas.colab.re/participaniteroi e ficará disponível até o dia 19 de maio.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, enfatizou que este será uma síntese dos planos que foram atualizados durante os últimos anos do governo, como o Plano Diretor, com inovações importantes, entre eles o conceito de sustentabilidade, o Niterói Que Queremos, que reuniu mais de 10 mil participantes, o Plano Regional de Pendotiba e o Plano Municipal de Saneamento. Axel citou que serão abordadas também questões que se referem à pandemia do coronavírus.

Publicidade

“Um dos objetivos deste plano é reforçar uma gestão participativa e responsável, trabalhando a integração entre todas as regiões da cidade com a maior abrangência territorial possível. A ideia é que a iniciativa traga um sentimento de pertencimento por parte da população na construção de uma cidade cada vez melhor. Niterói é referência em transparência pública e tem como diferencial ser uma cidade que planeja e realiza, que não fica só no planejamento, que tira projetos do papel, tornando-os realidade. Tenho certeza de que esta será mais uma ação da Prefeitura para que, juntos, possamos construir e realizar os sonhos de uma cidade com mais igualdade, com mais participação social e mais humana”, destacou o prefeito durante live de lançamento da consulta pública, transmitida ao vivo nas redes sociais da Prefeitura.

A metodologia de construção do PPA 2022-2025 de Niterói reforça as premissas da gestão e orçamento para resultados, em consonância ao Planejamento Estratégico Niterói Que Queremos 2013-2033. O PPA também vai priorizar o alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, reforçando o compromisso da gestão com a Agenda 2030.

Publicidade

Essa metodologia permite estabelecer a aderência entre o planejamento de longo, médio e curto prazo, e também se refletirá na execução mais coordenada e direcionada das ações a serem realizadas e entregues aos cidadãos niteroienses no dia a dia. Além da consulta pública online, a população também poderá participar acompanhando e interagindo nos webnários e enviando as sugestões para o seguinte email: [email protected]

“A consulta pública é uma iniciativa de fortalecimento de uma gestão democrática. É através dessa ação que a Prefeitura vai escutar a população de Niterói para entender quais são as demandas mais importantes de acordo com o cidadão e estabelecer prioridade para as políticas públicas para os próximos quatro anos levando em consideração as necessidades do niteroiense”, disse Ellen Benedetti, Secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão.

Publicidade

A pesquisa pretende atingir diferentes faixas etárias, gêneros, escolaridades e regiões do município. Toda a comunicação da consulta foi desenvolvida com uma linguagem simples e direta, incluindo textos explicativos sobre a importância do PPA e encontros virtuais que discutirão sobre os principais temas da cidade para a população.

“A Prefeitura de Niterói está desenvolvendo um amplo processo de planejamento participativo com a sociedade, com o desafio de reforçar o Plano Plurianual enquanto um instrumento que reflita as demandas e anseios da população e oriente a execução das ações da gestão municipal nos próximos quatro anos. Após escutar a população de Niterói, iremos consolidar o material e devolvê-lo à sociedade com o envio do projeto de lei do PPA 2022-2025 à Câmara de Vereadores. De forma colaborativa e transparente, acreditamos que Niterói seguirá avançando para alcançar a sua visão de futuro e se consolidar como a melhor cidade para se viver e ser feliz”, pontuou Elissa Rasma, subsecretária de Planejamento.