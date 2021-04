Local: youtube.com/bandodepalhacos Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 08:17

Niterói - Bando de Palhaços celebra 10 anos de trajetória com a estreia da peça “Na Borda do Mundo”, sua primeira criação para o ambiente digital que ficará disponível gratuitamente no Youtube da Cia, de 24 a 30 de abril, com recurso de intérprete de Libras.

Misturando a linguagem da palhaçaria, da animação, da música e do teatro gestual, “Na Borda do Mundo” narra a história de Jerônima, uma menina imaginativa que vive em crise com a sua mãe porque, embora já não seja mais um bebê, continua fazendo xixi na cama. Na busca para compreender por que o próprio xixi desobedece aos seus comandos, Jerônima embarca em uma história cheia de aventuras, onde até mesmo o travesseiro, a máquina de lavar e o varal ganham vida para ajudá-la a desvendar esse mistério.

Publicidade

“O Bando queria um texto que falasse sobre o mar e uma protagonista que saísse navegando por aí em busca da borda do mundo. A minha preocupação foi trazer essa temática para o universo doméstico, nesse contexto de pandemia, onde todos estão mais em casa. Foi então que me veio a ideia de falar sobre as crianças que fazem xixi na cama, onde a personagem principal se questiona... ‘O corpo não entende que a borda dele sou eu?’”, afirma Cecilia Ripoll, que assina a dramaturgia, com supervisão cênica de Luiz Carlos Vasconcelos (o palhaço Xuxu) e a direção musical de Alfredo Del-Penho

Com intuito de levar algo ainda mais cativante para as telas, a montagem conta ainda com a artista Gabrielle Pinto na animação e ilustração da história, e José Eduardo Limongi na direção de fotografia. O Bando de Palhaços é formado por Ana Carolina Sauwen, Camila Nhary, Filipe Codeço, Mariana Fausto, Matheus Lima e Pablo Aguilar.

Publicidade

O projeto “Na Borda do Mundo” tem patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da lei Aldir Blanc.

Publicidade

SINOPSE:

Jerônima é uma menina imaginativa que vive em crise com sua mãe. O motivo? Embora já não seja mais um bebê, segue fazendo xixi na cama. Na busca por compreender por que o próprio xixi desobedece aos seus comandos, Jerônima embarca em uma história cheia de aventuras, onde até mesmo o travesseiro, a máquina de lavar e o varal ganham vida para ajudá-la a desvendar esse mistério.

Publicidade

SOBRE BANDO DE PALHAÇOS:

Publicidade

Fundado em 2010 e com sede no Rio de Janeiro, o grupo Bando de Palhaços é reconhecido por sua atuação e pesquisa continuada, unindo palhaçaria, teatro e música em projetos artísticos de excelência.

O grupo tem como característica o desenvolvimento do seu trabalho em diversas frentes, como a criação de espetáculos, a realização de cursos, oficinas, cortejos musicais, além de intervenções em empresas e em projetos sociais.

Publicidade

O Bando tem atualmente em seu repertório os espetáculos JOGO! e RIO DO SAMBA AO FUNK, também atuando como grupo convidado no espetáculo A MENINA E A ÁRVORE, parceria com a Dobra.

Por quatro anos, o grupo foi parceiro da ONG Doutores da Alegria no projeto hospitalares, realizando cortejos musicais e apresentação de espetáculos em sete hospitais da Rede Estadual de Saúde. Foi parceiro também do projeto Ocupa Escola atuando como grupo residente do Casarão dos Prazeres e da EDI Heloísa Marinho.

Publicidade

FICHA TÉCNICA:

Publicidade

Supervisão cênica: Luiz Carlos Vasconcelos

Direção Musical: Alfredo Del-Penho

Publicidade

Atuação: Bando de palhaços | Ana Carolina Sauwen, Camila Nhary, Filipe Codeço, Mariana Fausto, Matheus Lima e Pablo Aguilar.

Cenografia, adereços e figurino: Tuca Benevutti

Publicidade

Direção de fotografia: José Eduardo Limongi

Edição, animação e ilustração: Gabrielle Pinto

Publicidade

Intérprete de Libras: Jadson Abrãoo

Assessoria de imprensa: Lyvia Rodrigues | Aquela que Divulga

Publicidade

Designer gráfico e mídias sociais: Manu Calmon

Fotografia: Renato Mangolin

Publicidade

Assistente de produção: Fernando Queiroz

Direção de produção: Bárbara Galvão e Fernanda Pascoal | Pagu Produções Culturais

Publicidade

Realização: Bando de Palhaços.

Publicidade

SERVIÇO:

Dias: 24/4 (a partir das 11h) a 30/4 (até às 22h) de 2021

Publicidade

**disponível 24 horas

Dias: de sábado a sexta

Publicidade

Classificação: livre

Duração: 30 minutos

Publicidade

Valor: gratuito

Local: youtube.com/bandodepalhacos