Escolas estão também passando por obras de manutenção e reestruturação Imagem Assessoria

Publicado 26/04/2021 09:01

Niterói - O Secretário Municipal de Educação de Niterói, Vinicius Wu, junto ao Presidente da Fundação Municipal de Educação, Fernando Cruz, visitou mais três escolas da rede nesta sexta-feira (23). As visitas têm o objetivo de dialogar com as direções e profissionais de educação sobre o planejamento para este ano letivo e os planos locais de reabertura das escolas no sistema híbrido.

Para o secretário Vinicius Wu, essas visitas são importantes para ampliar o debate sobre a educação de Niterói. Desde o início do ano já foram visitadas mais de 50 escolas da rede. Nesta sexta-feira, a equipe esteve na Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Profª Nina Rita Torres, em Piratininga, Escola Municipal (E.M.) Levi Carneiro, no Sapê, e UMEI Darcy Ribeiro, em Charitas.



"Estamos ouvindo e mantendo diálogo com a comunidade escolar, acompanhando a implantação dos planos locais de cada unidade. Precisamos garantir um ensino público de qualidade, no formato híbrido ou remoto", afirmou o secretário.

O presidente da Fundação Municipal de Educação, Fernando Cruz, ressaltou que a Prefeitura de Niterói realizou um planejamento consistente no Plano de Retomada das Aulas, incluindo todas as medidas necessárias para a segurança dos alunos e profissionais da rede.



"Já distribuímos todos os materiais de proteção individual e equipamentos de uso coletivo, como máscaras, face shields, álcool em gel, tapetes sanitizantes e lixeiras com pedal. Além disso, todas as escolas passaram por um processo de sanitização e foram higienizadas pelas equipes da Clin", lembrou.

Além dos materiais de proteção entregues, as escolas da rede também passam por obras de manutenção, reforma e adequação dos ambientes internos e externos para que o ensino híbrido seja iniciado na próxima semana.