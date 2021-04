Podem ser doados alimentos e produtos de limpeza e higiene como arroz, macarrão, feijão, leite, enlatados, biscoitos, sabonetes, papel higiênico, água sanitária, álcool, desinfetante etc Foto Berg Silva

Niterói - A Prefeitura de Niterói realiza, nesta sexta-feira (23), mais uma entrega de 200 kits com alimentos arrecadados pela Campanha Niterói Solidária. A campanha, lançada no dia 7 de abril, já arrecadou mais de 14 toneladas de alimentos para a população que se encontra em vulnerabilidade social e que precisa de ajuda para enfrentar esse momento tão difícil da pandemia do novo coronavírus. Os kits contêm arroz, macarrão, feijão, farinha, fubá, leite, açúcar, sal, óleo, café, enlatados e biscoito (podendo ter variação de acordo com as doações) e são montados com as doações entregues pela população nos postos de vacinação da Covid-19.

Nesta semana, mais cinco instituições recebem os kits montados para doar às famílias que mais precisam. Na quinta (22), o Projeto Avante, em São Francisco, já recebeu uma parte dos kits e, na sexta (23), as outras quatro entidades retiram os demais kits montados. São elas: O Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação (Gepar), em Piratininga, Associação de Assistência Social Coração de Jesus, na Viradouro, Creche Comunitária Sagrada Família, no Fonseca, e o Lar Alternativo Os Girassóis, no Caramujo. A ideia é que, uma vez por semana, sejam montados kits com o montante doado para serem entregues para diversas instituições que fazem trabalhos sociais.

A campanha é uma iniciativa que envolve diretamente várias secretarias e dezenas de funcionários da prefeitura na logística da operação, como os voluntários da Defesa Civil, os agentes das secretarias de Direitos Humanos, de Assistência Social, de Conservação e Serviços Públicos, das administrações regionais e da Ordem Pública, onde os alimentos são armazenados. A coordenação é da primeira-dama Christa Grael, que atua como voluntária.

A Prefeitura de Niterói vem, desde abril de 2020, realizando ações para minimizar os impactos causados pela pandemia com a distribuição de mais de 100 mil cestas básicas e dos cartões com recarga mensal de R$ 500 entregues a mais de 50 mil pessoas. Os benefícios foram prorrogados até julho. O investimento já passou dos R$ 600 milhões.

Locais de doação - As doações podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h às 16h, nas policlínicas da Engenhoca, São Lourenço, Vital Brazil, Barreto, Itaipu, Piratininga, Clube Central (Icaraí), Campo de São Bento (Icaraí), Colégio Gomes Pereira (Largo da Batalha) e no Drive Thru no Campus da UFF no Gragoatá. Aos sábados, das 8h às 12h, no Drive Thru e em duas das policlínicas regionais.

Escolas de Niterói aderem a Campanha – Na última segunda-feira (19), o Instituto Gay Lussac entregou mais 1,5 tonelada de alimentos em um dos postos de arrecadação da campanha. Na semana passada, o instituto já havia feito a doação de mais de 1,5 tonelada, assim como o Colégio Marly Cury, que doou mais de meia tonelada. As duas instituições de ensino da rede privada já doaram, juntas, quase quatro toneladas de alimentos e itens de higiene e limpeza.