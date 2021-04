A produção também conta com relatos de personalidades próximas ao brasileiro e alguns membros de sua família IMAGEM ARQUIVO

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 11:15

Niterói - O documentário Sérgio Mendes no Tom da Alegria estreia neste sábado (24) nos canais HBO e HBO GO ás 22h. A produção apresenta a vida de Sérgio Mendes, um dos maiores músicos da história do Brasil e um dos precursores do movimento Bossa Nova.

A pré-estreia de Sérgio Mendes no Tom da Alegria aconteceu no Santa Barbara Film Festival em janeiro de 2020 e o longa-metragem conta com entrevistas com Herb Alpert (fundador da A&M Records), Carlinhos Brown, Harrison Ford, Lani Hall (vocalista da banda Brasil '66), Quincy Jones, John Legend, Gracinha Leporace (líder do Brasil '66 e esposa de Mendes), Jerry Moss, Pelé, Carlos Saldanha (diretor do filme Rio, indicado ao Oscar) e Will.i.am, que trazem visões únicas sobre o artista e sua contribuição musical.

Produzido e dirigido por John Scheinfeld, o documentário percorre a vida do músico brasileiro, suas paixões, seu sucesso e, principalmente, seu legado musical para as novas gerações de artistas, além de apresentar uma amostra do álbum duplo homônimo que reúne seus melhores momentos artísticos.