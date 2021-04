Novo número de contato é o 0800 94 02 550 Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 11:53

Niterói - O serviço do Disque Luz da Secretaria de Conservação de Serviços Públicos (Seconser) está sendo modernizado. O novo número de contato é o 0800 94 02 550. Por lá, o contribuinte poderá escolher entre as alternativas lâmpada apagada ou lâmpada acesa, e depois de um sinal sonoro, informar o nome e o endereço. Há também a opção de falar com a atendente caso a solicitação seja feita no horário comercial.

“Este será o primeiro atendimento virtual da Seconser. É uma inovação de um serviço oferecido pela Seconser desde 2013. Estamos modernizando, colocando uma atendente virtual para dar mais agilidade nas demandas da população, principalmente nos fins de semana”, enfatiza a secretária municipal de conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, lembrando que o Disque Luz funciona 24 horas.