Órgão vem realizando uma série de ações de combate à propagação do vírus Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 11:34 | Atualizado 29/04/2021 11:45

Niterói - Em meio à pandemia do novo coronavírus, com o objetivo de prestar solidariedade aos setores mais atingidos da sociedade, o Instituto CCR, por meio da CCR Barcas, e o RioSolidario farão a doação de mil cestas básicas para instituições da rede do RioSolidario que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Do montante total, seis toneladas de alimentos foram entregues nesta quarta-feira (28/6) às instituições Maranathá, Centro Espírita Maria Angélica e Nóiz Projetos Sociais. Ainda neste mês, mais quatro toneladas vão ser direcionadas.

Desde o início da pandemia, a CCR Barcas vem realizando uma série de ações de combate à propagação do vírus, além de ações sociais direcionadas aos setores mais atingidos da sociedade. Nas estações, os passageiros são orientados por meio de locuções, cartazes, vídeos e pelos colaboradores da empresa, sobre a importância das ações preventivas, como por exemplo a de que seja mantida distância entre as pessoas e a de obrigatoriedade no uso de máscaras de proteção facial.

Publicidade

No ano passado, o Instituto CCR, por meio da CCR Barcas, doou cerca de 40 toneladas de mantimentos (alimentos e materiais de limpeza) para a Comunidade do Preventório, no bairro de Charitas, na Zona Sul de Niterói; para moradores da Ilha Grande, em Angra dos Reis; para a Comunidade do Dendê, na Ilha do Governador, e para moradores da Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.

O RioSolidario é uma organização sem fins lucrativos que há mais de 25 anos desenvolve projetos voltados para pessoas que mais precisam. Tem uma gestão social construída em cima dos pilares da ética, transparência, responsabilidade, comprometimento e capacidade coletiva de multiplicar a solidariedade para transformar realidades. Desde o início da pandemia, destinou 8553 alimentos, 174.612 máscaras de proteção e 30787 produtos de higiene e limpeza.