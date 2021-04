Instituição oferece habilitação e reabilitação, com acompanhamento, manutenção dos ganhos adquiridos e a prevenção de deformidades IMAGEM ARQUIVO

Niterói - Aniversário acontece dia 1º de maio. Para celebrar a data, a instituição promete dar mais uma guinada e ampliar seus serviços para a população. Para isto, estão previstos um espaço cultural aberto ao público, a criação de uma faculdade de ensino superior de terapia ocupacional e a ampliação do centro de estudos Louis Braille, que será voltado para pesquisa e inovação, algo inédito no município.



Os trâmites burocráticos para a implantação da faculdade, que funcionará na própria sede da instituição, no Fonseca, já estão em fase final de aprovação pelo Ministério da Educação. A previsão é de que até o fim deste semestre tudo esteja pronto, com possibilidade, inclusive, de realização do primeiro vestibular. O Instituto Superior da AFAC (ISAFAC), assim denominado, também oferecerá cursos de extensão e pós-graduação.



Já o centro Louis Braille será redimensionado através de parcerias com as universidades, cuja meta é ser um polo de atividades técnico-científicas para atuar também em conjunto com a ISAFAC. O espaço cultural, por sua vez, além de apresentar as tecnologias assistivas e contar a história da instituição através de uma linha do tempo, também apresentará os primeiros equipamentos e utensílios para facilitação das atividades de vida cotidiana desenvolvidos para pessoas com deficiências visuais e outras deficiências, tais como bengalas, órteses, próteses adaptações.

Ambas as iniciativas têm o propósito de atender a pessoa com deficiência, mas também estarão à disposição do público e daqueles que tiverem interesse em pesquisar esse campo. Ainda dentro das comemorações dos 90 anos, estão previstos o lançamento de um livro contando a história da instituição e um evento na Câmara de Vereadores de Niterói. Por conta da pandemia, os festejos deverão acontecer em dezembro, como explica a coordenadora técnica do Centro Especializado de Reabilitação da AFAC, Joana Merat:



Muita coisa mudou desde que AFAC foi fundada, em 1º de maio de 1931, no bairro da Boa Viagem, por um grupo de pessoas da sociedade fluminense que já possuía a visão da importância da inclusão. O objetivo inicial era acolher a pessoa com deficiência visual e, ao mesmo tempo, dar a ela uma função social. Por isso, a primeira sede da instituição foi num galpão que também funcionava como fábrica de vassouras. Ou seja, o espaço oferecia uma atividade laboral para o cego.



Sempre procurando se adaptar, a AFAC, nos anos de 1990, seguindo as regras nacionais e internacionais de atendimento ao deficiente, redireciona suas ações numa perspectiva totalmente inclusiva e virou um Centro de Habilitação e Reabilitação (CHR), deixando de funcionar como abrigo. Nos anos 2000, uma nova mudança: a transformação em Centro Especializado de Reabilitação II, o chamado CER-II, passando a promover também atendimento ao deficiente visual e intelectual com ou sem espectro autista.



Com exceção da capital, a AFAC presta serviço a todos os municípios do Rio de Janeiro, sendo a única instituição no estado, habilitada pelo Ministério de Saúde, que possui uma produção própria de bengalas, lentes esclerais e próteses oculares. A instituição atende mensalmente 675 pacientes. São dispensadas ainda, por mês, 56 recursos ópticos (bengalas, óculos, próteses, entre outros).