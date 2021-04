A primeira-dama de Niterói, Christa Grael, recebeu as doações entregues pela concessionária Foto Luciana Carneiro

Niterói - A Campanha Niterói Solidária ultrapassou na última quinta-feira (29) a marca de 30 toneladas de alimentos arrecadados. A campanha recebeu hoje a doação de mil kits de alimentos arrecadados pela concessionária Águas de Niterói, somando 12,5 toneladas. Do total arrecadado, já foram distribuídos 400 kits, somando aproximadamente cinco toneladas de alimentos entregues à população mais vulnerável por conta da pandemia do novo coronavírus.

A primeira-dama de Niterói, Christa Grael, recebeu as doações entregues pela concessionária. Ela agradeceu o gesto e convocou a população de Niterói a continuar contribuindo com a campanha.

“Estamos muito felizes recebendo essa grande doação da Águas de Niterói. Esperamos que esse gesto motive outras empresas a nos ajudar. A campanha vai muito bem, já conseguimos superar as 30 toneladas de alimentos arrecadados. Agradeço aos moradores de Niterói pela participação e espero que possamos arrecadar ainda mais para que possamos ajudar um número maior de famílias que precisam de socorro neste momento”.

O superintendente da Águas de Niterói, Felipe Turon, reforçou a importância para a empresa de contribuir para amenizar as dificuldades enfrentadas pela população mais carente da cidade nesse momento crítico da pandemia. Ele lembrou ainda que, no ano passado, a concessionária já se mobilizou para doar produtos de higiene e limpeza.

“Não só a Águas de Niterói, mas o Grupo se mobilizou com esse objetivo, e eu acho que isso é o resultado de um esforço da empresa em participar e ajudar a amenizar a dor das famílias que estão passando fome nesse momento. Essa campanha não para por aí. Reforçaremos as campanhas internas de doação voluntária, para que a gente consiga arrecadar mais alimentos, agasalhos, e outros itens que são fundamentais para que a gente consiga ultrapassar esse momento de uma forma mais suave”, ressaltou.

A campanha Niterói Solidária é uma iniciativa que envolve diretamente várias secretarias e dezenas de funcionários da prefeitura na logística da operação, como os voluntários da Defesa Civil, os agentes das secretarias de Direitos Humanos, de Assistência Social, de Conservação e Serviços Públicos, das administrações regionais e da Ordem Pública, onde os alimentos são armazenados. A coordenação é da primeira-dama Christa Vogel Grael, que atua como voluntária.

O secretário municipal de Direitos Humanos, Raphael Costa, afirmou que a Niterói Solidária é uma forma de promover justiça e igualdade em um momento tão difícil como o atual, provocado pela pandemia.

“A participação da Águas de Niterói em uma campanha que busca combater a fome e promover a solidariedade é muito importante para a cidade. A gente espera que a cidade abrace cada vez mais essa grande campanha”, comentou.

Para a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, o grande número de doações recebidos até agora comprova o caráter solidário e participativo da população de Niterói.

“A Águas de Niterói é uma empresa parceira da Prefeitura e sempre atenta às necessidades da cidade. Ficamos muito felizes com a doação e agradecemos a cada empresa e cada pessoa que está participando da campanha Niterói Solidária”.

As doações para a campanha Niterói Solidária podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h às 16h, nas policlínicas da Engenhoca, São Lourenço, Vital Brazil, Barreto, Itaipu, Piratininga, Clube Central (Icaraí), Campo de São Bento (Icaraí), Colégio Gomes Pereira (Largo da Batalha) e no Drive Thru no Campus da UFF no Gragoatá. Aos sábados, das 8h às 12h, no Drive Thru e em duas das policlínicas regionais.

Nesta quinta-feira (29), famílias atendidas pelo Projeto Avante, em São Francisco, receberam os kits de alimentos doados através da Niterói Solidária. Desde quando a campanha foi lançada, em 7 de abril, 11 instituições já receberam as doações. Os kits contêm arroz, macarrão, feijão, farinha, fubá, leite, açúcar, sal, óleo, café, enlatados e biscoitos (podendo ter variação de acordo com as doações).

Adesão à campanha - O Instituto Gay Lussac entregou mais 1,5 tonelada de alimentos em um dos postos de arrecadação da campanha. Na semana passada, o instituto já havia feito a doação de mais de 1,5 tonelada, assim como o Colégio Marly Cury, que doou mais de meia tonelada. As duas instituições de ensino da rede privada já doaram, juntas, quase quatro toneladas de alimentos e itens de higiene e limpeza.

Ações sociais - A Prefeitura de Niterói vem, desde abril de 2020, realizando ações para minimizar os impactos causados pela pandemia com a distribuição de mais de 100 mil cestas básicas e dos cartões com recarga mensal de R$ 500 entregues a mais de 50 mil pessoas. Os benefícios foram prorrogados até julho. O investimento já passou dos R$ 600 milhões.