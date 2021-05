Cestas e Kits entregues em casa e respeitando as regras sanitárias que o momento exige IMAGEM ARQUIVO

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 10:45

Niterói - Aquele Dia das Mães que estávamos acostumados saiu de cena. Nada de abraços apertados com toda a família. A incerteza marca a semana que antecede o segundo Dia das Mães durante a pandemia, celebrado no próximo dia 9. A crise econômica, o grande número de infectados por Covid, a indefinição sobre o funcionamento de restaurantes no domingo e o lento ritmo da vacinação são alguns fatores que podem fazer a diferença no volume de vendas.

Muitos empresários e comerciantes estão, então, dando um jeitinho de se reinventar e trazer novas possibilidades. Não pode aglomerar, mas uma comidinha gostosa numa celebração mais íntima pode. Foi nisso que pensou a D. A. Gastronomia. Para tornar o Dia das Mães memorável a grife de buffet preparou um menu cheio de sabor com opções para café da manhã, brunch, almoço, ou jantar, e ainda traz sugestões de presentes perfeitas para que o dia da pessoa mais importante de nossas vidas, seja de pura celebração. Há opções para 2, 4 ou 8 pessoas.



Imagine dedicar um dia para sua mãe, com uma culinária cheia de requinte e sabor? Aos que optarem por surpreender com um brunch, como opções a D.A Gastronomia apresenta: Burrata com tomatinho cereja, molho pesto e torradas temperadas, por R$ 55; Brie com geleia de damasco folhado (500g) por R$55; Quiches variados, por R$180, cada; Ceviche de salmão com maionese de wasabi (500g) que sai a R$110. Entre outras delícias.



Já para o almoço, que tal uma saladinha? A salada Outono (Arroz selvagem, cranberries, nozes e molho picante) ou a Salada Rosé (Palmito, camarão, abobrinha, castanha-do-pará, coentro e molho cítrico), são boas opções para quem deseja algo leve e saboroso e sai por R$140, para 2 pessoas. Os amantes de frutos do mar, podem alegrar suas mamães com um saboroso camarão na Moranga com arroz de coco (Creme de abóbora, catupiry, camarão VG, queijo coalho, tomilho servidos na

moranga), que sai por R$400, para 2 pessoas. E, para quem prefere uma boa carne vermelha, há opções como: Medalhão de mignon ao molho de funghi acompanha arroz à piamontese e batata noisette. Há também, costela com molho barbecue e batatas rústicas ou ainda Arroz de pato com chourizo. Para 2 pessoas sai por R$250, e para 4 pessoas R$470.



Para quem não dispensa uma boa feijoada nas celebrações, a iguaria faz parte do cardápio que ainda traz o tradicional prato espanhol Paella, por R$530 cada, para 4 pessoas.



Deixando a reunião ainda mais doce, o menu traz também sobremesas como Strudell de maçã com amêndoas R$150,00 cada e bolos Antonio Maciel Cakes, red velvet, ou de massa branca com recheio de nozes e damasco por R$230. O cardápio ainda traz menu kids, opções de sucos e uma promoção, para os pedidos acima de R$1.500, o cliente ganha um voucher para uma experiência de

Bem-estar no Spa Day na clínica Onodera, que pode ser usado nas unidades de Niterói ou no Rio de Janeiro.