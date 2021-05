Direção é de José Eduardo Belmonte Imagem Arquivo

Niterói - O Reserva Cultural voltou a abrir suas salas para exibições de filmes, respeitando as medidas impostas para evitar a propagação da Covid-19. E a programação do espaço até o dia 05 e conta com uma obra brasileira baseadas nas entrevistas e frases do escritor Ariano Suassuna. Estamos falando de “O auto da boa mentira”, um filme dirigido por José Eduardo Belmonte.

Dividido em quatro blocos em narrativas separadas que nunca se encontram e são interligadas por falas do próprio Suassuna, sugerindo as matrizes de cada uma das esquetes, elas se desenrolam por pouco mais de 20 minutos cada uma e formam um painel. Esses tais contos, envolvendo mentirosos e seus novelos de armações, nos mostram pessoas que carecem de uma certa falta de malícia de não se perceber caindo nos atos que eles mesmo produzem, e se enredando nessas confusões perpetradas, tais como João Grilo, o personagem mais famoso do autor, como se todo brasileiro fosse refém de um excesso de esperteza e uma ausência de sagacidade.



A película acontece em quatro atos que celebram as mentiras preferidas de Suassuna: no primeiro, o personagem de Leandro Hassum é apenas um gerente de RH, mas, em meio à confusão de um seminário, é confundido com um comediante famoso. Ele se aproveita da mentirinha safada, mas inocente até conhecer a “femme fatale” interpretada por Nanda Costa.



Em meia hora, tudo é resolvido e somos apresentados à família formada pelos personagens de Renato Góes e Cássia Kis. A mãe esconde um segredo do filho. Sua mentirinha leva o filho a ser enredado por mentiras e apuros maiores. A dupla está afiadíssima junta e garante bons momentos de humor esperto.



No terceiro, um inglês vivido por Chris Mason (de Riverdale) inventa que foi assaltado depois de faltar ao aniversário do personagem de Sérjão Loroza e acaba criando uma confusão com chefes do tráfico.



E, por fim, personagens de vários figurões de novela e cinema do Brasil, Luis Miranda, Johnny Massaro, Silvio Guindane e Letícia Isnard, são os cínicos funcionários de uma agência de publicidade que se deslumbram com a Disney. E as pequenas e grandes mentiras de todos estão na mira da estagiária desastrada na festa de fim de ano da firma.