Para fazer a retirada da segunda via do cartão, é preciso ter em mãos a identidade original e cópia, ou procuração com a cópia da identidade do titular do cartão e de quem está retirando Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 11:11 | Atualizado 05/05/2021 11:19

Niterói - A Secretaria Municipal de Fazenda realizará atendimento exclusivo, entre os dias 10 e 12 de maio, para retirada de vias adicionais dos cartões referentes aos programas de auxílio emergencial da Prefeitura de Niterói. O beneficiário que solicitou a segunda via do cartão deverá consultar no site da SMF (https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/) se o cartão já está disponível para retirada. Caso esteja, o beneficiário poderá comparecer à sede da Secretaria Municipal de Fazenda, na Rua da Conceição, nº 100, Centro, das 09h às 13h.

De acordo com a portaria nº 016/SMF/2021 publicada nesta terça (04) no Diário Oficial do município, a partir do dia 17, as atividades de atendimento presencial aos contribuintes serão retomadas, diariamente, das 9h às 10h para atendimento exclusivo a pessoas acima de 60 anos, e entre 10h e 13h para atendimento aos demais contribuintes. Segundo a secretaria, necessariamente será preciso fazer o agendamento prévio por meio do website da Secretaria Municipal de Fazenda, no endereço eletrônico: https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/agendamento. O link estará habilitado para o agendamento na próxima semana. O atendimento do plantão fiscal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) será feito preferencialmente por meio eletrônico, em sistema de videochamadas, que também deverá ser agendado por meio website da Secretaria.

Segunda via do cartão - Para solicitar a segunda via do cartão Alelo, auxílio emergencial da Prefeitura de Niterói, o beneficiário deve entrar em contato com a Central de Atendimento da Alelo, a instituição disponibiliza o atendimento via WhatsApp, para isso é preciso salvar o número na agenda telefônica desta forma: (11) 4004 7733. O beneficiário do cartão deverá informar o número do CPF, nome completo e data de nascimento.