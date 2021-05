Contadora de histórias Elaine Fulani Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 11:25

Niterói - A Sala Carlos Couto apresenta, nas terças-feiras de maio, uma programação online para toda a família.

Confira:



- Recital de Piano



Pianista: Juliana Flores



Data: 11 de maio, terça-feira



Horário: 18h



A pianista Juliana Flores, está de volta à Sala Carlos Couto. Formada no curso de Licenciatura em Música, na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ.



Aos 16 anos, iniciou seus estudos em piano no Conservatório de Música de Niterói, onde foi orientada pela professora Ruth Viana.



Como concertista, já se apresentou em diversas salas do Rio de Janeiro, divulgando a música contemporânea do compositor Grego Yanni e com o grupo Batuque Clássico.



Atualmente, se apresenta em dois projetos no Instagram: ‘As Canções de Domingo’ e o ‘Pop Piano’.



- Quem é você?



Professora e escritora: Elaine Furlan



Data: 18 de maio



Horário: 18h



Elaine Furlan conta um pouco da sua carreira e a importância da arte em sua vida e na cultura da cidade.



Contadora de histórias, escritora, ilustradora e professora da Rede Municipal de Educação de Niterói e São Gonçalo, é apaixonada por recortes de papel. Iniciou a trajetória no mundo literário, em 2014m com o lançamento de ‘Vicente esqueceu de ser gente’, uma obra que fala da importância do ser em detrimento do ter.



Depois, foi a vez do ‘Barbeiro Jeremias’, obra que levanta a temática da auto aceitação e do respeito. Em 2016, lançou a ‘Lição do macaco’, uma reflexão sobre as diferenças e como é possível conviver harmoniosamente com elas. Por último, traz ‘Vicente numa vida diferente’, que levanta a importância de se legitimar as variantes da comunicação.



Ilustrando suas histórias com recortes de papel, ela vai levando seus recados de uma forma muito lúdica e animada, confeccionando seus personagens e cenários com tecidos, costuras misturadas com alegria e esperança para caminhar e espalhar suas sementes...





- Projeto Roda de Novos Poetas, convida a poeta e escritora Cristina Lebre



Data: 25 de maio



Horário: 18h



Mestre em Ciências da Comunicação, Cristina Lebre tem dois livros publicados, ‘Olhos de Lince’ e ‘Marca d’Água’. Participa de diversas coletâneas nacionais e internacionais de poetas lusófonos. Escreve desde criança, mostrando sempre uma sensibilidade aguda para o drama da condição humana e a agonia da natureza, enquanto toca os corações de muitos com seus versos e prosas repletos de profundos sentimentos. A linguagem impressa em seus escritos se constitui em uma verdadeira viagem ao mundo lúdico e lírico da essência desta especial representante da geração contemporânea de poetas brasileiros.



Toda a programação na rede @salacarloscouto.