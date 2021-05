Acusado tem longa ficha criminal Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 11:58

Niterói - A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prendeu na tarde da última quarta-feira (05), o foragido da justiça Felipe Cerqueira Martins, vulgo "Felipe Jaqueta", ligado à facção criminosa "Comando Vermelho".

Felipe possui extensa ficha criminal respondendo pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, estelionato, receptação, porte ilegal de armas de fogo de uso restrito, e roubo qualificado.

Morando em um prédio de luxo na Cidade Jardim, na Barra da Tijuca, mesmo conjunto de prédios residenciais onde morava o vereador acusado de matar o enteado e preso recentemente, Felipe levava uma vida de ostentação, se passando por latifundiário e negociador de cavalos de hipismo clássico. Ele também possuía veículos caros.

No momento de sua prisão, o acusado conduzia um veículo Mercedes Benz, modelo CLA180, avaliado em mais de R$ 150.000,00 mil. O veículo, segundo apurado pelo Núcleo de Inteligência da DHNSG, seria de propriedade da cunhada de Márcio dos Santos Nepomuceno (vulgo Marcinho VP), principal líder da organização criminosa “Comando Vermelho”, atualmente acautelado no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná.

Segundo investigações, por trás da imagem de um latifundiário bem sucedido, existia um traficante que articulava a compra de munições vindas dos EUA para as comunidades dominadas pela facção criminosa “Comando Vermelho”. Ele é apontado como o principal fornecedor de armas da referida facção, tendo ligação estreita com o próprio Marcinho VP.

De acordo com a polícia, em 2018 Felipe foi preso em flagrante, após ser abordado no momento em que estacionava o veículo Jeep Renegade, na Avrnida Vice Presidente José de Alencar.

A polícia também aponta Felipe como o mentor de um grande roubo no município de Iguaba, na Região dos Lagos, ocorrido em janeiro de 2020.

Vale ressaltar que em janeiro deste ano, o acusado conduzia um veículo roubado, modelo XC60, Volvo, avaliado em cerca de R$ 300.000,00 mil, no momento que foi abordado por uma equipe de policiais civis e empreendeu fuga sendo capturada apenas sua acompanhante. Naquela ocasião a companheira de Felipe levou os policiais até a residência onde foram encontradas cinco armas de fogo de uso restrito, carregadores, munições, além de anotações de contabilidade da venda de armas de fogo com movimentações de valores superiores à R$ 500.000,00 mil.

Além do cumprimento de mandado de prisão pendente, Felipe foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, após ser apreendida duas armas e munições no momento de sua captura.

O acusado foi encaminhado para a sede da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo e será transferido para a unidade prisional, onde ficará a disposição da justiça.