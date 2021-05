Direção é de Marcia Ascolli Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 09:25

Niterói - Na semana do aniversário de Dalva de Oliveira, o Theatro Municipal de Niterói apresenta, nos dias 8 e 9 de maio, sábado e domingo, respectivamente, às 19h, o espetáculo “Mona canta Dalva”. O público poderá acessar o link do show que foi gravado no Maison de France, no story das redes sociais do Theatro.

Em 2017, Mona Vilardo começou o projeto “Elas por Ela - As Rainhas do Rádio por Mona Vilardo”, homenageando Dalva de Oliveira no ano do seu centenário. O espetáculo estreou no Teatro Maison de France e seguiu para o Teatro Dulcina, chegando em Niterói, em 2018, nos Teatros da UFF e Municipal de Niterói.

Mona sobe ao palco acompanhada de Daniel Sant'Ana, no violão, do trompetista Ricardo Nascimento e do percussionista Ayres d'Athayde. Ela, que é formada em canto lírico pela UNIRIO, possui experiência com a música da Era de Ouro do Rádio, já que fez os musicais "Emilinha e Marlene - A Era do Rádio", "Agnaldo Rayol - Alma do Brasil" e “Ary Barroso – do começo ao fim”.

“Mona canta Dalva” conta a história dessa mulher, nomeada Rainha da Voz e que deixou na memória do povo brasileiro muito mais do que canções com grande empenho vocal, mas que marcaram uma época importante para a música brasileira e que traduziam toda vida de amor e dor que Dalva de Oliveira viveu.

Direção: Marcia do Valle

Roteiro: Marcia do Valle e Mona Vilardo

Direção musical: Alexandre Prado

Luz: Filomena Mancuzo

Produção: Filomena Mancuzo

Assistente de Produção: Fernanda Guerreiro

Sobre Dalva de Oliveira

Vicentina de Paula Oliveira, conhecida como Dalva de Oliveira, foi uma consagrada cantora nascida na cidade de Rio Claro, SP. Foi considerada uma das mais importantes cantoras do Brasil, marcando época como intérprete. Dalva fez mais de 400 gravações ao longo da carreira, participando inclusive do coro nos discos de Carmem Miranda e Orlando Silva. Nas gravações de sua carreira solo, eternizou canções como "Lencinho Branco", "As Pastorinhas" e "Folha Morta".

Serviço:

Dia 8 e 9 de maio

Horário: 19h

Local de exibição: Instagram @theatromuniicipaldeniteroi e facebook theatromunicipaldeniteroi