Resultado foi divulgado neste sábado (8) Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 21:18

Niterói - A consulta pública para a alterar o nome da Rua Coronel Moreira César, em Icaraí, para Rua Ator Paulo Gustavo terminou neste sábado (8).

Mais de 31 mil niteroienses votaram a favor e representam 90,2% dos votos. Os participantes responderam “sim” à pergunta “Você concorda com a substituição do nome do Coronel Moreira César, em Icaraí, pela Rua Ator Paulo Gustavo?”. O prefeito de Niterói, Axel Grael, irá dar continuidade ao processo nos próximo dias através de uma Mensagem Executiva para a Câmara de Vereadores solicitando a alteração no nome da rua.

Cerca de 34 mil pessoas participaram da consulta, feita através da plataforma Colab, entre os dias 5 e 8 de abril. Essa foi a maior consulta realizada através do Colab no país e o maior processo participativo da cidade. Como exemplo, o plebiscito sobre o armamento da Guarda Municipal, em 2017, contou com a participação de cerca de 19 mil niteroienses.



A votação contou com a maioria de mulheres, que representaram cerca de 70% dos votos e o bairro que teve mais voto foi Icaraí. com quase 11 mil votos. Segundo dados da administração municipal a faixa etária mais participativa foi a de 20 a 29 anos (34%), seguida da turma de 30 a 39 anos (24%) e maiores de 50 anos (17%).